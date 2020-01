Un enorme store a New York tutto dedicato a Harry Potter: anzi, il più grande negozio al mondo dedicato alla saga del maghetto creata da JK Rowling. L’annuncio arriva via Twitter da Warner Bros, che svela succosi dettagli per i fan della serie: lo store, infatti, aprirà i propri battenti sulla Broadway, non lontano dall’iconica figura del Flatiron Building. Ancora riserbo, però, sulla data di apertura ufficiale.