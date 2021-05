Banksy torna a Parigi: dal 1 giugno a fine anno una mostra all’Espace Lafayette-Drouot

Grandi novità in arrivo per i fan francesi di Banksy! La mostra immersiva “The World of Banksy: The Immersive Experience” ritorna, dal 1 giugno al 31 dicembre 2021, all’Espace Lafayette-Drouot di Parigi, un ex parcheggio sotterraneo trasformato in un sito espositivo nel IX arrondissement! La mostra rivela al pubblico circa un centinaio di opere del misterioso artista di strada di Bristol, originali o ricreate per l’occasione da una dozzina di artisti di strada a grandezza naturale.

Su tre livelli (per un totale di 1200 mq), i visitatori troveranno tra le altre cosa una emblematica creatura di Banksy molto legata a Parigi, “La jeune femme éplorée à la porte du Bataclan”, dedicata alle vittime degli attentati del 13 novembre 2015. L’opera era stata trafugata sei mesi appena dopo la sua installazione, poi ritrovata nel teramano nell’estate del 2020. “Bethléem Land” denuncia invece l’occupazione israeliana in Palestina, mentre “Kissing coppers” raffigura due agenti di polizia londinesi che si baciano e “Turf” immortala Winston Churchill in versione punk!

Al primo livello saranno ospitate creazioni originali provenienti da collezioni private (perché gli stencil di Banksy vengono spesso recuperati, per non dire rubati, per poi essere venduti sul mercato dell’arte a prezzi strabilianti …). La mostra lascia poi il posto alle creazioni degli artisti di strada sollecitati per l’occasione, che hanno voluto mantenere l’anonimato. Si intersecano così opere create inizialmente a Londra, New York, Parigi o Betlemme. Hazis Vardar, manager dello spazio Lafayette-Drouot, afferma di voler ricreare “lo spirito ribelle e rivoluzionario di Banksy” con una scenografia che accoglie le opere come se fossero nel loro contesto originario.

The World of Banksy : the Immersive Experience

Dal 1 giugno al 31 dicembre 2021

Spazio Lafayette-Drouot

Rue du Faubourg-Montmartre 44, 75009

Prezzo: 14 euro – 12 euro per i bambini sotto i 12 anni