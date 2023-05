Book of Ra Deluxe e Book of Ra Magic: cosa cambia?

Foto di Aaron Burden su Unsplash

Una delle slot più di successo della storia delle slot è, senza dubbio, la ben famosa Book of Ra che si pone tra gli interfaccia grafici più attraenti per gli utenti che vogliano giocare e divertirsi come se fossero tornati all’epoca dei videogames.

Si, perché la peculiarità di slot come Book of Ra è quella di far ballare davanti agli occhi dell’utente le icone dei film d’avventure a tema egizio antico con esploratori, magia, mistero e archeologia.

Molte slot, oramai, lo fanno perché attirano gli utenti ad un passaggio di giochi che unisca il divertimento, le attese di risultati ad ogni rollata di simboli e l’immaginazione che si agita alla vista di questi simboli molto tipizzati dall’immaginazione dell’uomo di oggi, dato che in tanti hanno giocato ai videogames e conoscono il fascino di un’interfaccia grafica elettronico innovativo.

Una delle ragioni di questa epopea è la sua facilità di accesso: basta collegarsi ad un Browser ed agire puntando una cifra che viene preordinata da una funzione visibile in basso sotto i rulli.

Si attivano gli Spin dei rulli, in modo da verificare l’associazione dei simboli tipici dell’immaginario che film, cartoni animati e videogames hanno creato.

Si gioca a crediti e si gode della grafica che si svolge davanti ai propri occhi con gli spin che dispiegano i simboli-icona che vanno dal Libro di Ra, le lettere in Ieratico scrittorio, lo Scarabeo sacro ed il volto dell’esploratore molto simile ad Indiana Jones.

Book of Ra è tutto questo e qualcosa di più dato che il suo successo ha portato alla creazione di una linea successiva del gioco Slot, chiamato Book of Ra Deluxe, che ha fatto pendant Book of Ra Magic.

La peculiarità di Deluxe è che il giocatore si può dilettare con la funzione “rischio” e quindi con una funzione da cliccare, a seguito della quale compare una mano di carte composta da un numero di carte rosse ed un numero eguale di carte nere.

Si sceglie un colore e se questo colore appare in gioco l’importo vinto raddoppia e si può giocare un’altra mano, stile: checks or better!!

Entrambe le versioni si basano su una possibilità di gioco in automatico ed una con la funzione Start and Stop. Lo scopo del gioco è far comparire delle sequenze di simboli sacrali che, in combinazione non solo lineare ma anche geometrica, definiscono la vittoria della puntata o meno.

Il simbolo Scatter, quello più importante, è il Libro. Questi elementi accomunano sia la versione Deluxe che la Magica.