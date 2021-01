Casinò online, conta più la fortuna o la strategia?

Saranno ormai 20 anni che in Italia i casinò hanno iniziato a spopolare come non mai, complice la diffusione di dispositivi portatili che permettono di giocare tramite apposite app. L’unica regola da rispettare è quella di essere maggiorenni. Per il resto, il casinò risulta aperto a tutti perché non richiede delle particolari abilità per giungere a un’ipotetica vittoria, se non per i giochi di carte, che proprio per questo motivo vengono però snobbati da buona parte dell’utenza, spesso timorosa nel doversi confrontare con avversari che potrebbero rivelarsi dei veri e propri professionisti. Con gli altri giochi, invece, questo non avviene. Conta solo la fortuna.

Da tempo immemore persino gli studiosi si interrogano sulle possibili strategie e soluzioni da adottare in determinati campi, per capire se effettivamente sia possibile ottenere più facilmente un risultato in alcuni giochi. Prendiamo il caso della roulette, che pretende che un giocatore indovini il numero della ruota sul quale andrà a finire la pallina lanciata dal croupier, prima che questi azioni il disco e vi butti all’interno la sfera. Secondo alcune teorie sarebbe possibile prevedere quale numero uscirà calcolando la velocità della ruota e la velocità della pallina, ma ad oggi nessun trucco di questo tipo è stato confermato.

Persino nei giochi più tradizionali come la tombola e il bingo molti giocatori pensano di poter ottenere più chance di vittoria prendendo alcune precauzioni. Ad esempio, in tanti scelgono le cartelle sulla base di una precisa alternanza di numeri. In alcune slot, invece, esistono diversi tipi di puntata che prevedono che il giocatore gestisca il bankrool in modo tale da poter rientrare di quanto eventualmente perso nel corso delle giocate, continuando a puntare. Alla fin dei conti, però, è sempre e solo la buona sorte a farla da padrona.

Sarebbe sicuramente errato pensare di potersi sedere a un tavolo reale o virtuale con la vittoria già in tasca. Lo spirito del gambling, d’altronde, non è questo. Una bella dose di fortuna è sempre necessaria. Tuttavia, ancora oggi in tanti cercano di capire come vincere alle slot online scambiando per oro colato dei semplici consigli su come affrontare al meglio il gioco. Certo, alcune scelte possono rivelarsi oggettivamente sbagliate ed è sempre meglio che l’utente ne venga preventivamente a conoscenza. Ciò che non bisogna mai dimenticare, però, è che si deve giocare anche per divertirsi.

I casinò sono indubbiamente una delle attrazioni principali per chi vuole divertirsi tra scommesse e gioco d’azzardo. Si tratta di un fenomeno popolare, tanto che addirittura il mondo del cinema ha attinto dal tema dei casinò coinvolgendo spesso attori celebri. Da qualche anno a questa parte i maggiori operatori dispongono pure di portali web specifici dove è possibile giocare da casa tramite qualche click. Non a caso, molte sale da gioco reali hanno cessato le attività lasciando sempre più spazio alle piattaforme di gambling, che offrono tutti i tipi di giochi ai quali un tempo si era abituati a giocare dal vivo, seduti a un tavolo. Slot, giochi di carte, roulette: non manca davvero nulla nel palinsesto, che anzi tende ad arricchirsi sempre di più. La strada che hanno preso i casinò online è proprio questa. Gli utenti continuano a giocare rimanendo ammaliati dalle offerte e dalle versioni innovative di titoli già conosciuti. Come se non bastasse, oggi è tranquillamente possibile giocare in tempo reale con persone in carne ed ossa.

