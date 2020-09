Casino online sicuri una priorità per tutti i player

Il settore casino online aams sta vivendo un periodo molto particolare vista la costante battaglia con il mercato illegale. Il decreto legge Rilancio ha penalizzato molto i casino online sicuri nonostante l’indotto porti all’erario un enorme gettito fiscale ogni anno. Vediamo perché giocare sui casino online sicuri targati aams è l’unica via per salvaguardare i giocatori e proteggere il lavoro di migliaia di italiani.

Cosa sono i casino online aams e come funzionano

I casino online sicuri, nati una decina di anni fa con l’allargamento dell’offerta che fino a quel momento prevedeva solo le scommesse, sono gli unici siti in cui il gioco d’azzardo in Italia è legale e affidabile. In un periodo così delicato per l’economia nazionale, i casino online aams non sono entrati nel Decreto legge Rilancio , anzi gli operatori nazionali hanno visto la tassazione sul gioco aumentata ancora di più. In una situazione del genere, il gioco illegale rimane una vera minaccia per i casino online sicuri. Una battaglia quella a favore dei casino online aams che deve essere combattuta a 360° formando una cultura del gioco responsabile.

I casino online sicuri si riconoscono subito per il loro indirizzo “.it” e per il logo dei monopoli di stato che sono garanzia di affidabilità e sicurezza per il cliente. Nei casino online aams si offrono giochi come roulette, video poker, blackjack e slot anche in versione live streaming. L’offerta dei casino online sicuri garantisce divertimento da una parte, lotta alla ludopatia e sicurezza delle transazioni dall’altra. I bonus e le promozioni presenti nei casino online sicuri sono sempre assicurati e vengono erogati attenendosi ai regolamenti che sono sempre supervisionati dagli organi competenti. Inoltre le autolimitazioni di gioco presenti sui casino online aams garantiscono la lotta alla ludopatia.

I vantaggi dei casino online sicuri e i pericoli dei siti illegali

Navigando in internet si può capitare per casino in siti che non sono casino online sicuri. I cosiddetti “.com” sono siti illegali in cui i player non hanno la garanzia e la tutela dei propri dati personali e possono essere vittime di truffe online. Tutta un altra storia sui casino online sicuri come Skiller con licenza aams dove invece tutte le informazioni degli user sono tracciati e protetti garantendo la privacy in tutte le sue sfaccettature. Il gioco sui casino online sicuri è vietato per i minorenni, garantendo in pieno l’attinenza alle leggi attuali sul gioco d’azzardo. Inoltre tutte le transazioni (dai depositi ai prelievi) nei casino online aams sono garantiti dai principali fornitori elettronici.

La storia dei siti che non fanno parte dei casino online sicuri sono pieni di truffe informatiche. Sono moltissime infatti ogni mese le denunce pervengono alla polizia postale per truffe online ed in alcuni casi riguardano siti che non sono casino online aams dove non vengono erogati bonus promessi o pagate vincite importanti. Le fiere dedicate ai casino online sicuri come Enada sono fra gli eventi più importanti che annualmente fanno informazione sui vantaggi dei gioco legale. La lotta al gioco in nero parte è una battaglia che va combattuta a 360° con la collaborazione di Governo, fornitori di casino online aams e player. Solo così si può consolidare la leadership dei valori trasmessi dai casino online sicuri come quelli del divertimento e della sicurezza. L’emergenza covid19 e le ultime norme che non hanno protetto il gioco legale, hanno messo in difficoltà il mercato dei casino online sicuri. Ma con la consapevolezza dei vantaggi dei casino online aams e dei pericoli dei siti illegali si può insegnare ai player come si gioca col massimo dell’affidabilità nel mondo del web.