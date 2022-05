Casinò online tentano il giocatore con codici bonus molto allettanti. Finiranno mai di proporli?

Foto di Aperture Pro da Pexels

I codici bonus sono promozioni specifiche che, sui siti legali, permettono di attivare vantaggi molto interessanti per gli utenti. Smetteranno mai di essere usati?

I bonus di benvenuto sono una delle forme di promozione che servono per cominciare a giocare su un nuovo casinò online. I codici bonus di un casinò online, invece, sono differenti, qui si possono vedere tutti i codici , e cambiano di piattaforma in piattaforma. La maggior parte dei portali, quindi, ha anche promozioni dedicate agli utenti che sono già registrati, altri ancora promuovono dei codici che servono ad attivare specifiche promozioni che si possono ottenere dopo un tot di giocate fatte o soldi spesi.

Per dare un po’ di informazioni in più, allora, facciamo questa distinzione: mentre dei bonus di benvenuto è più facile che si parli, i codici bonus promozionali sono un po’ meno conosciuti. Questo perché, a differenza dei bonus di benvenuto, i codici promozionali richiedono un’azione specifica da parte dei giocatori. Si tratta, infatti, proprio di sequenze alfanumeriche che vanno inserite su una piattaforma per attivare una promozione specifica. Ogni offerta, quindi, avrà caratteristiche molto precise (che sia per una categoria di giochi, un gioco specifico o un periodo dell’anno) e no, non pensiamo affatto che smetteranno di essere regalati perché fidelizzano il cliente alla piattaforma preferita.

Quali sono i termini e le condizioni dei codici bonus?

L’ adrenalina del gioco, a volte, fa perdere di vista il fatto che ogni offerta o promozione ha termini e condizioni differenti. Questi sono sempre elencati nel regolamento dell’offerta e vanno soddisfatti per ricevere la ricompensa. I codici bonus, infatti, hanno una scadenza entro cui devono essere usati. Se si supera il lasso di tempo consentito non avranno alcun valore e questa è una cosa per cui si deve perdere un po’ di tempo e di attenzione. Inoltre ogni promozione è sempre soggetta a dei requisiti specifici di giocata. Questo vale sia per quelli che sono i tiri gratis ma anche per i bonus in denaro.

Per chi non fosse molto esperto del gioco d’azzardo online, infatti, i requisiti di giocata impongono di dover giocare un numero di volte la somma ricevuta nelle promozioni o anche le vincite che si sono ottenute attraverso i tiri gratis. Solo se verranno soddisfatti questi requisiti le somme si trasformeranno in denaro che si può prelevare dal conto gioco. Vanno, poi, sempre considerati i limiti di tempo che sono diversi da quella che è la scadenza dei bonus. Infatti non stiamo parlando di validità del codice ma del tempo di cui si dispone per soddisfare quelli che sono i requisiti di giocata. Un’altra condizione, infine, che è facile trovare è quella sui metodi di pagamento. Alcuni metodi, per motivi relativi al sito su cui giochiamo, possono anche essere esclusi dalle promozioni.

Qual è il miglior bonus o codice promozionale casinò?

I migliori codici bonus sono, certamente, quelli che sono attivati da casinò legali che sono in possesso della licenza registrata dall’Agenzia Dogane e Monopoli, cioè l’organo di Stato che controlla il settore gioco e scommesse. Gli unici siti sicuri, infatti, sono quelli che hanno un numero di licenza unico e il logo dell’ADM affisso sull’homepage. Gli altri, anche se propongono codici e promozioni (molte volte) mirabolanti, non offrono nessun tipo di garanzia e possono essere molto pericolosi per il giocatore non tanto esperto che si approccia per la prima volta su una piattaforma di casinò online.

Quindi abbiate sempre cura di prendervi un po’ di tempo per controllare quale sito stiate approcciando e se sia legale, perché poi è davvero questa l’unica cosa che conta. L’user experience, infatti, di un giocatore che gioca su un casinò online deve essere sicura e divertente, come prime cose. Nessuno ha intenzione di giocare con l’ansia di perdere i soldi o di essere truffato o ingannato sui propri dati bancari e personali. Questo diventa importantissimo per fidelizzare il cliente al sito e per rendere il tutto godibile tutte le volte che si vuole e ovunque si voglia (che poi è davvero la rivoluzione di tutto ciò che è azzardo sul web, grazie alle app sui mobile device che ci permettono di giocare ovunque si desideri). Ci serve, dunque, ricevere le informazioni adeguate per saper riconoscere un sito legale da uno illegale e lasciarsi andare a una delle esperienze più divertenti tra tutte.