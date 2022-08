Chi sono gli influencer più noti in Italia ad Agosto 2022

Il mondo degli influencer si è diffuso in questi ultimi anni come mai prima d’ora. Anche l’Italia possiede i suoi: personaggi famosi ed apprezzati da milioni di utenti sia a livello nazionale che internazionale. Ma qual è la situazione attuale ad Agosto 2022? Scopriamo insieme attraverso questo articolo quali sono i nomi dei vip del web amati da tutti gli italiani.

La domanda che molti potrebbero porsi è: chi sono gli influencer italiani? Indipendentemente che si tratti di moda, calcio o umorismo, questi personaggi entrano nella vita di milioni di persone. Ognuno con il loro stile ricercato, essi caratterizzano il mondo di internet in Italia ed influenzano le scelte popolari. Spesse volte l’utilità dei loro consigli è sottovalutata. Si provi a considerare l’impatto che potrebbe avere, ad esempio, i suggerimenti di un big del calcio per le proprie scommesse.

Khaby Lame

Di origini senegalesi, 22enne, Khaby è diventato famoso con i suoi video-reaction muti ed i suoi gesti tipici. Dal 23 giugno 2022 è diventato il tiktoker più seguito non solo in Italia, ma al mondo, con un seguito superiore a 143 milioni di fan. Su instagram al momento i seguaci ammontano a 78,6 milioni. La sua iconica presenza lo ha reso popolare al punto di ricevere proposte da importanti realtà, come la casa di moda tedesca Hugo Boss per la quale è un importante testimonial .

Chiara Ferragni

Ex fashion e beauty blogger, oggi Chiara è il personaggio più famoso nel suo ambito, sia in Italia che nel mondo. Tutti sanno che nel tempo abbia sviluppato il suo personale brand, producendo un merchandising abbastanza variegato. Chiara è una vera e propria imprenditrice di successo, nonché iconico personaggio del web. Il suo seguito su Instagram ammonta a 27,7 milioni di seguaci.

Gianluca Vacchi

Imprenditore nonché influencer italiano, Gianluca è noto per la sua vita fatta di ricchezze, condivisa su internet attraverso i social. I settori del suo business sono i più vari e tra le principali aziende che gestisce ci sono quelle che riguardano prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici e altro ancora. I suoi follower su Instagram ad Agosto 2022 ammontano a 22,4 milioni.

Fedez

Noto rapper italiano e marito di Chiara Ferragni. È considerato uno dei più apprezzati influencer italiani, non solo per la sua carriera nella musica, ma per la sua personalità ed il suo modo di divulgare informazioni senza filtri. Famoso anche per il podcast Muschio Selvaggio, che gestisce assieme ad altri personaggi noti di internet e in cui spesso offre spazio ad ospiti importanti dei più svariati settori. I suoi follower sono pari a 14,3 milioni su Instagram.