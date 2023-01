Cinque tendenze dei casinò italiano che domineranno il settore nel 2023

Anche se ogni anno vengono introdotte tonnellate di innovazioni nel mercato del gioco d’azzardo online, l’industria nel suo complesso non cambia così rapidamente. Gli sviluppatori di successo preferiscono seguire le principali tendenze, e lo stesso fanno i siti di casinò italiano. Alcune tendenze persisteranno sicuramente nel 2023, avendo un forte impatto sull’esperienza degli utenti di https://sportaza.com/it/games e di altri siti di gioco d’azzardo popolari in Italia.

Altri bonus di ricarica

Nel corso degli ultimi anni, i casinò online si sono lentamente spostati dall’offerta di grandi promozioni a un numero maggiore di offerte di valore ridotto. Non ci sono segnali che indichino che questa tendenza sia destinata a diminuire, dato che queste offerte di bonus si sono dimostrate più efficienti. I bonus di ricarica sono promozioni che possono essere richieste più volte, in genere una volta alla settimana o una volta al mese.

Alcuni siti di gioco hanno bonus di ricarica disponibili ogni giorno, e le loro basi di giocatori sono cresciute rapidamente nel 2022. È logico che gli altri casinò online si mettano al passo, quindi i giocatori dovrebbero aspettarsi più offerte di questo tipo quest’anno.

La concorrenza nella nicchia dei giochi dal vivo

I fornitori di software sono stati molto cauti nell’entrare nel segmento dei Live Dealer, in quanto comportava enormi investimenti finanziari per creare e supportare questi giochi. Questo ha fatto sì che solo tre società dominassero completamente il mercato, ma sicuramente la situazione cambierà nel 2023.

Altri sviluppatori hanno iniziato a fornire questi giochi nel 2021 e nel 2022, e altri ancora hanno annunciato i loro giochi con croupier dal vivo per il 2023. Quasi tutti i siti di casinò italiano hanno ora una lobby con croupier dal vivo, e gli appassionati saranno entusiasti di trovarvi titoli sempre più diversi.

Alcuni fornitori di croupier dal vivo stanno addirittura iniziando a offrire modalità di gioco gratuite nei loro giochi, cosa inimmaginabile fino a un paio di anni fa. Il successo di questi fornitori è enorme e porta i giocatori a credere che altri sviluppatori introdurranno questa funzione.

Ancora più Scatter e Cluster Pays

Le slot machine Scatter Pays e Cluster Pays sono state introdotte prima dei giochi con croupier dal vivo, ma continuano a fare tendenza fino ad oggi. Il numero di versioni di questa categoria è relativamente basso, anche se ogni gioco di questo tipo che viene fornito da un importante fornitore di software riceve molta attenzione da parte dei giocatori.

Questo significa chiaramente che c’è ancora una domanda significativa per i giochi di questo genere e che i fornitori reagiranno. Anche se siamo solo a gennaio, alcuni sviluppatori hanno già rilasciato macchine Scatter Pays e Cluster Pays che sono diventate di tendenza in un attimo.

Maggiore attenzione agli High Rollers

I giocatori di alto livello portano la maggior parte dei profitti ai siti di casinò italiano, quindi non c’è da stupirsi che alcune caratteristiche siano progettate quasi esclusivamente per questo gruppo di giocatori. I tornei e i programmi VIP con premi enormi sono stati abbastanza efficienti negli ultimi due anni, quindi è ragionevole aspettarsi di vederne di più nel 2023. Ciò è particolarmente evidente con le competizioni giornaliere: solo un paio di anni fa, la maggior parte dei siti aveva solo tornei settimanali, mentre oggi si tengono su base giornaliera in molti casinò online.

Flusso infinito di slot

Le slot machine rimangono ancora il tipo più popolare di giochi da casinò online. Anche se esistono già più di 10.000 giochi diversi di questo genere, le nuove uscite dimostrano che i giocatori vogliono di più. I nuovi giochi ricevono tonnellate di clic, quindi ci si aspetta che i fornitori continuino a pubblicarli. È difficile dire se quest’anno verranno introdotte caratteristiche innovative per le slot, ma i giocatori avranno sicuramente a disposizione centinaia di nuovi titoli con interessanti combinazioni di meccaniche esistenti.