Coronavirus: come il Regno Unito ha cambiato strategia sul virus e cose potrebbe ancora succedere

Il coronavirus si sta diffondendo nel Regno Unito e il governo, dopo una prima fase di minor stretta, sta ora cercando modi per ridurre al minimo la sua già ampia diffusione. Nick Triggle, corrispondente in tema di salute di BBC News, prova a spiegare i piani del governo.

Senza misure drastiche – che potrebbero essere in atto per settimane o addirittura mesi – si teme che possano morire più di 250.000 persone.

Da qui l’invito del governo a tutti i cittadini a ridurre il tempo che trascorrono con gli altri, interrompendo i contatti non essenziali . Ciò è particolarmente importante per le fasce più a rischio, vale a dire persone di età superiore a 70 anni, quelle con condizioni di salute già precarie e le donne in gravidanza.

Lavoro da casa per chi può farlo e chiusura a partire da venerdì sera – dopo un precedente invito del governo a non frequentarli – di caffè, pub e ristoranti, ad eccezione del cibo da asporto.

Quelli con le condizioni di salute più gravi – circa 1,4 milioni inclusi i pazienti sottoposti a chemioterapia – dovranno essere protetti dai contatti sociali per 12 settimane. Questi pazienti riceveranno una guida dettagliata dal Servizio sanitario nazionale.

Tutti dovrebbero continuare a lavarsi regolarmente le mani ed evitare di contattare il SSN a meno che non sia essenziale.

Gli avvertimenti più importanti per coloro che sono malati e le persone a loro vicine: chiunque abbia la febbre o la tosse persistente dovrebbe rimanere a casa per sette giorni se vive da solo o 14 giorni se vive con gli altri. Anche chiunque viva con qualcuno che mostra sintomi di coronavirus dovrebbe anche rimanere a casa per 14 giorni. Le persone che devono isolarsi devono chiedere aiuto agli altri.

Ma come è cambiata la strategia del Regno Unito? La posizione del governo sulla gestione dell’emergenza ha vissuto un repentino cambiamento. Si è inziato cercando di contenere il coronavirus isolando le persone risultate positive e chiedendo a chiunque avesse avuto uno stretto contatto con loro di autoisolarsi.

I ministri hanno quindi introdotto politiche per ritardare e ridurre il picco: l’idea era che, spingendolo avanti nell’estate, avrebbe permesso al SSN di far fronte all’emergenza, ma i modelli studiati e previsti dall’Imperial College di Londra hanno spinto il primo ministro spinto a cambiare approccio.

La possibilità che questa politica di una “diffusione gestita” potesse portare a oltre 250.000 decessi, con il collasso delle unità di terapia intensiva negli ospedali, hanno spinto i ministri verso un tentativo di sopprimere completamente la diffusione, sperando che queste mosse possano mantenere il livello dei decessi al di sotto dei 20.000.

Per quanto riguarda la durata delle restrizioni, è difficile fare una previsione, in quanto si tratta davvero di un “territorio inesplorato”. Tuttavia, il primo ministro Boris Johnson ha affermato parlando alla nazione che che “si può invertire la tendenza entro le prossime 12 settimane”.

Ma il problema è però anche la paura che non appena si allenteranno le misure il virus possa rapidamente tornare. L’opzione di esperti che consigliano il governo è quella di passare attraverso un ciclo di revoca e riapplicazione delle restrizioni, usando come “guida” la domanda di terapia intensiva. Molta attenzione, da questo punto di vista, sarà dedicata alla Cina, che sta ora sta vivendo la fase di prudente eliminazione delle restrizioni. Ad ogni modo, non è realistico pensare che se se ne interrompe temporaneamente la diffusione, il coronavirus scomparirà definitivamente.

Da qui nasce un a volte drammatico, di certo difficile gioco di bilanciamenti tra i fattori sociali e sanitari e quelli economici in gioco: le aziende, infatti, stanno già facendo fatica e le persone perderanno il lavoro. E per quanto tempo il pubblico tollererà di non poter uscire o di lavorare da casa? Decisioni difficili che spettano ai governi nazionali, compreso quello britannico.