Coronavirus, ecco le nuove raccomandazioni del governo britannico per contenere il contagio

Il coronavirus si sta diffondendo nel Regno Unito e si prevede una grave epidemia, con lo scenario peggiore prospettato da alcune stime che parla dell’80% delle persone infette se le autorità non mettono in campo alcuna azione.

Cosa sta facendo il Regno Unito riguardo al virus? Lunedì il Primo Ministro Boris Johnson ha annunciato importanti nuove misure: chiunque abbia la febbre o la tosse persistente dovrebbe rimanere a casa per sette giorni se vive da solo o 14 giorni se vive con gli altri. Anche chiunque abiti con qualcuno che mostra sintomi di coronavirus dovrebbe rimanere a casa per due settimane.

Tutti dovrebbero interrompere i contatti non essenziali con gli altri: ciò è particolarmente importante per le persone di età superiore a 70 anni, quelle con problemi di salute pregresse e le donne in gravidanza. Dove e quando possibile, è consigliato di lavorare da casa.

Il governo invita inoltre le persone a evitare luoghi come pub, club e teatri, e questo vale soprattutto per Londra, che è “poche settimane avanti” nella diffusione del contagio rispetto al resto del Regno Unito. Ai cittadini è chiesto di interrompere tutti i viaggi non necessari.

Restano valide, naturalmente, tutte le precedenti raccomandazioni: tutti dovrebbero lavarsi regolarmente le mani ed evitare di contattare il sistema sanitario nazionale a meno che non sia essenziale.

Queste misure, secondo il governo, ritarderanno la diffusione dell’epidemia in modo che il SSN possa far fronte alla domanda e salvare vite umane. Per ora non chiudono le scuole: qui un contributo che spiega quali altre misure più stringenti potrebbe prendere il governo e come il sistema sanitario si sta predisponendo per affrontare l’emergenza.

Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno tuttavia il potere di prendere alcune decisioni in proprio: la Scozia, ad esempio, ha vietato le riunioni di oltre 500 persone. L’Irlanda del Nord ha affermato che quando le scuole chiuderanno lo faranno per almeno 16 settimane.