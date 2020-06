Coronavirus in Germania, i link con le informazioni utili per gli italiani

Dal sito dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, riportiamo i link utili per le informazioni relative all’emergenza coronavirus per gli italiani.

Ingresso in Germania

Ingresso in Italia

– Modulo di autocertificazione per il rientro dall’estero

– FAQ sulla possibilità di rientro in Italia (link al sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale)

Misure adottate in Germania

– Raccomandazioni delle autorità sanitarie tedesche

Misure adottate in Italia

Nuove modalità di ricezione del pubblico della Cancellieria Consolare (11 maggio 2020)

Tipi di sostegno:

– Informazioni per le imprese in Germania

– Informazioni per le imprese in Italia

– Informazioni su strumenti di assistenza e sostegno

– Reddito di emergenza per italiani rimpatriati a causa della pandemia

Aiutare l’Italia: donazioni e offerte

#NoiCiSiamo! Iniziative e offerte in lingua italiana a Berlino



I connazionali che, dopo aver letto le informazioni sopra riportate (in particolare le pagine “Ingresso in Germania”, “Ingresso in Italia” e FAQ sulla possibilità di ingresso in Italia del MAECI), avessero bisogno di ulteriori informazioni relative all’emergenza Coronavirus possono chiamare il numero tel. 0049 30 25440-0 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00. Nei giorni festivi può essere chiamato lo stesso numero, unicamente per situazioni di emergenza.