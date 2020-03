Coronavirus, Johnson: “La Gran Bretagna potrebbe affrontare un blocco seguendo il modello dell’Italia”

I cittadini devono smettere di radunarsi in pubblico o bisognerà applicare entro 24 ore nuove e più stringenti misure restrittive per affrontare l’emergenza coronavirus: questo il succo delle parole di Boris Johnson, che di fatto riassumono la crescente preoccupazione che i suoi precedenti tentativi di incoraggiare l’allontanamento sociale siano stati inefficaci.

Dopo un fine settimana di allarme pubblico per le foto di gruppi che trascorrono il tempo libero nei parchi, sulle spiagge e ai mercati, il primo ministro ha risposto ieri alle crescenti critiche con un messaggio in cui il suo avvertimento più esplicito è stato che il Regno Unito potrebbe affrontare un blocco sullo stile di quello applicato in Italia. Lo riferisce la stampa nazionale, The Guardian in particolare.

“Ci penseremo molto attivamente nelle prossime 24 ore. – ha affermato – Se le persone non sanno utilizzare responsabilmente i parchi e i giardini, osservando la regola dei 2 metri, ovviamente dovremo esaminare ulteriori misure”.

In quello che sembrava essere un avvertimento sul fatto che misure drastiche come quelle attuate in Italia possano a breve applicarsi anche nel Regno Unito, ha spiegato come “dobbiamo pensare al tipo di misure che abbiamo visto altrove, altri paesi che sono stati costretti a introdurre restrizioni sui movimenti delle persone. “

La conferenza stampa del primo ministro è arrivata solo dopo che alcuni consigli e organizzazioni si erano mossi autonomamente per chiudere gli spazi pubblici in risposta alla diffusa preoccupazione per il numero di persone in pubblico durante quest’ultimo fine settimana soleggiato. Le parole del premier sono state anche una reazione agli appelli per decisioni più forti da tutto lo scenario politico, con il sindaco di Londra Sadiq Khan e il primo ministro dell’Irlanda del Nord Arlene Foster che hanno entrambi appoggiato l’applicazione più rigorosa delle linee guida, e l’ex segretario dell’Irlanda del Nord Julian Smith che ha affermato che sosterrebbe qualsiasi misura che possa costringere le persone a seguire le raccomandazioni.