Coronavirus, la situazione in Francia: bar e ristoranti potrebbero riaprire il 15 giugno, e Parigi studia come rilanciare il turismo

In Francia, l’ultima comunicazione fornita dalle autorità sanitarie sulla pandemia di COVID-19 parla di 119.151 casi identificati e 21.340 decessi in totale (13.236 negli ospedali e 8.104 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura). Nella giornata di mercoledì 22 aprile ci sono stati 336 decessi negli ospedali (rispetto ai 387 del giorno precedente) e 208 nei centri sanitari tra cui gli Ehpad (rispetto ai 114 di martedì), per un totale di 544 decessi in Francia in 24 ore. Ci sono 5.218 persone in terapia intensiva, dato in calo per il quattordicesimo giorno consecutivo, e 29.741 ricoverate in ospedale.

Come in molte realtà europee, anche in Francia si sta progettando una graduale ripartenza. Mentre alcune aziende saranno in grado di riaprire gradualmente dall’11 maggio, ristoranti, bar e caffè dovranno mantenere le serrande abbassate. Il governo non ha ancora affrontato formalmente la questione di quando queste realtà potranno riprendere l’attività: un incontro su questo argomento dovrebbe tenersi domani, venerdì 24 aprile all’Eliseo, stando almeno a quanto diffuso da Europe 1.

Sempre secondo la radio, ristoranti, bar e caffè potrebbero riaprire in Francia dal 15 giugno. C’è poi la questione delle condizioni per la ripresa dell’attività per bar, caffè e ristoranti: come potranno riaprire questi stabilimenti nel rispetto delle misure di barriera e delle misure di sicurezza sanitaria messe in atto per combattere il covid-19 in Francia?

Durante una conferenza stampa organizzata ieri, 22 aprile, la portavoce del governo Sibeth Ndiaye ha dichiarato “abbiamo bisogno di tempo per sviluppare gli scenari per la ripresa delle attività” su questo settore economico, prima di aggiungere “per il momento non posso confermare la data del 15 giugno ”.

Intanto si studia come rilanciare il turismo a Parigi, dopo l’esplosione del coronavirus. Non è più un segreto: il 2020 promette di essere uno degli anni più catastrofici mai registrati per il settore turistico. I vicoli finora popolari tra i turisti sono da settimane deserti, così i registri di prenotazione. E ora la più popolare destinazione turistica del mondo si prepara a ricalibrare l’offerta turistica alla luce delle nuove necessità di sicurezza.

Inevitabilmente, la priorità oggi è limitare i danni. In questo senso, il Comité Régional du tourisme (CRT) ha in programma di sostenere le aziende più colpite dalla crisi: esenzione da oneri sociali prolungati, regime di attività parziale o persino fondo di solidarietà, con alcune aziende turistiche che beneficiano di misure più larghe rispetto a quelle annunciate dal governo per altre categorie. Ad esempio, la durata massima del rimborso del prestito garantito dallo Stato del BPI è ripartita su 10 anni, anziché su 5.

Inoltre, in vista della ripartenza, si sta pianificando una massiccia campagna di comunicazione per valorizzare all’estero l’attrattiva verso Parigi e verso il viaggiare in generale. Il presidente del CRT ha indica in un’intervista al JDD come intenda “a settembre, portare i gestori” di tutti gli aspetti economici dell’economia turistica “all’estero per farli incontrare i tour operator, al fine di risollevare le prenotazioni in vista del Natale e soprattutto del 2021”. Importanti fiere turistiche, non ancora cancellate, come il WTN a Londra a novembre o l’IBTM a Barcellona a dicembre dovrebbero, secondo lui, dare una spinta al settore.

Inoltre, per il presidente dell’Office du Tourisme de Paris Corinne Menegaux, la speranza di un recupero nel 2021 rimane viva. “Parigi è una destinazione estremamente resistente – ha spiegato al JDD – tanto per il turismo d’affari quanto per il tempo libero”. Secondo il CRT, luoghi come “la Torre Eiffel, Versailles e il Louvre” contribuiscono a “un’attrattiva naturale molto forte”. Resta da vedere se questa predisposizione turistica parigina consentirà di ripetere l’impresa del 2018, anno che con i suoi risultati in chiara progressione ha definitivamente cancellato dalla memoria dei turisti le paure dopo gli attacchi del 2015.