Decameron 2.0 – Buonanotte, cara. Buonanotte, caro

(s.t.) Nasce in un periodo orrendo, di preoccupazione, dolore e isolamento, ma vorremmo, vogliamo, che possa presto proseguire in un clima nuovo, sereno, diverso: lextra.news torna, dopo la prima uscita, a pubblicare – senza alcun impegno di cadenza e con la più totale libertà di spontaneità – dei racconti a firma di Matteo Edoardo Paoloni. Non è detto che la rubrica non si allarghi ad altri autori – la libera spontaneità, ricordate? – ma intanto speriamo di accompagnarvi per qualche minuto in queste giornate difficili.

Buonanotte, cara. Buonanotte, caro

di Matteo Edoardo Paoloni

Con Martina non facevamo l’amore da quanto, ormai, sei mesi? otto mesi? insomma avevamo perso il conto e non ne parlavamo mai. In cambio tutte le sere, a letto, facevamo il cucchiaio. Buonanotte, cara. Buonanotte, caro. Nel frattempo la nostra vita continuava come sempre: lineare, un’esistenza tranquilla. Io nel negozio di articoli per animali, Martina nell’agenzia di viaggi. Un’esistenza piatta.

Uscivamo tutti i giorni più o meno alla stessa ora e ci salutavamo sempre con un bacio sulla bocca. Buona giornata, cara. Buona giornata, caro.

La domenica sera, poi, ce ne andavamo al cinema. Prendevamo il pacchetto Cinecena, anche se i ristoranti convenzionati facevano pena. Ti è piaciuto l’hamburger? ci chiedevamo a vicenda, quando iniziavano i trailer. Cenavamo sempre prima del film, ovviamente. E durante la visione ci tenevamo per mano. Martina ha delle mani piccolissime, sapete, quasi sempre fredde.

Certe volte, comunque, con i tendini in tensione sul bracciolo della poltrona – tesi per arrivare in grembo a Martina e stringerle la mano – mi si addormentava il braccio. Allora Martina (che non ho idea di come potesse accorgersene) lasciava la presa e aspettava un paio di minuti, giusto il tempo di farmi arrivare il sangue alle estremità. Dopodiché ci riprendevamo per mano.

Sui titoli di coda quindi sgattaiolavamo via dalla sala come due ladri, già invasi da quella strana malinconia della domenica sera che tutto annulla, tutto devasta, non so se avete presente, quella brutta voglia di voler scomparire dalla faccia della Terra, che ci faceva camminare verso la macchina a passo svelto, con la schiena curva e le mani in tasca, io con la testa già negli affari del negozio, Martina con la sua nei pacchetti dell’agenzia. Ti è piaciuto il film? ci chiedevamo a vicenda.

Dopodiché, a letto, facevamo il cucchiaio. Buonanotte, cara. Buonanotte, caro.

Martina i lunedì e i giovedì andava a pilates. Io i martedì e i giovedì (e a volte anche i venerdì) andavo in piscina. Una volta mi sono preso pure i funghi, in piscina. La nostra vita continuava come sempre. Anche se non facevamo l’amore da quanto, ormai, sette mesi? nove mesi?

Eppure era strano, sapete, perché agli inizi fornicavamo come conigli, noi due. Non ci saziavamo mai. Io ero il suo toro e lei era la mia vacca. Ce lo dicevamo per scherzo. Certo erano altri tempi, quelli. Eravamo giovanotti e avevamo tutto quello che serviva: ormoni, pomeriggi liberi, forze, voglia… E poi? Che cosa ci è successo? Così inclemente è il tempo con gli innamorati?

Dicono che la passione duri al massimo un anno. Bah, sarà vero? Di sicuro all’inizio non ci crede nessuno. (E questo inciso è soprattutto per voi, ragazzi. Stringete la mano al vostro partner: secondo l’università del Michigan il conto alla rovescia è già iniziato.)

E poi una sera, inaspettatamente, tutto è cambiato.

La Litoranea era vuota. Come se fosse stato dichiarato lo stato d’emergenza. Come se tutta la provincia fosse stata messa all’improvviso sotto coprifuoco.

Stavamo tornando da una noiosa cena a casa dei genitori di Martina, io con la testa già negli affari del negozio, lei con la sua nei pacchetti dell’agenzia. Ti è piaciuto il pollo con i peperoni? ci siamo chiesti a vicenda. Ti è piaciuta la lasagna?

Quando all’improvviso abbiamo sentito un tonfo secco – patabum! – seguito da uno scricchiolio tremendo sotto le ruote. Siamo passati sopra qualcosa. E a quel punto la Fiat Punto ha cominciaro a sbandare, si è messa di traverso, le gomme hanno fischiato, Martina ha lanciato un grido, io ho stretto i pugni sul volante e controsterzato per non finire fuori strada, i fari hanno illuminato un gruppo di alberi, poi sono riuscito a ricondurre il veicolo sulla corsia corretta e alla fine, scampato il pericolo, ho frenato.

Siamo rimasti immobili come pietre per qualche secondo, a fissare il vuoto davanti a noi.

Che cazzo è successo? ci siamo chiesti a vicenda. Che cos’era quello?

Sono sceso dalla macchina a controllare. Il paraurti era sporco di sangue. Ho guardato indietro. In mezzo al buio, in lontananza, s’intuiva una sagoma.

Ehi, abbiamo ucciso un animale! ho detto a Martina.

Che animale? ha chiesto lei, da dentro la Fiat Punto.

Non lo so, da qui non riesco a distinguerlo.

Che facciamo? ci siamo chiesti a vicenda. Vuoi vederlo?

Non lo so, ci siamo risposti a vicenda.

Ma intanto Martina era già scesa dalla Fiat Punto.

Ci siamo avvicinati a piccoli passi.

Hai paura? ho chiesto a Martina.

Non mi ha risposto. Ha solo fatto un buffo sorriso.

Poi l’abbiamo visto.

Oddio! ha detto Martina. Guarda che strana posizione!

Aveva il collo rotto, la testa girata a centottanta gradi, gli occhi spalancati ci fissavano vuoti. Un rivolo di sangue gli usciva dall’orecchio destro.

Ti piace? ci siamo chiesti a vicenda.

Ma no, dai, poverino! ha detto Martina. Chissà che ci faceva in mezzo alla strada di notte.

Forse stava passeggiando, ho azzardato io.

Passeggiando? Sulla Litoranea?

Perché no? Magari vive in un casale qua intorno.

Mentre lo diceva Martina si è accovacciata su di lui, per guardarlo più da vicino. Aveva l’espressione concentrata, la fronte corrucciata e le labbra arricciate, come quando all’università studiava per un esame difficile. Mi sono fatto da parte e l’ho osservata.

A un certo punto Martina si è abbassata quasi fino a terra e ha messo la faccia davanti alla sua, per guardarlo dritto negli occhi. È rimasta così per un po’, come ipnotizzata. Dopodiché è scattata in piedi.

Aspetta! Ma io lo conosco! ha detto.

Cosa?

Quest’uomo! Ieri mattina era in agenzia con la moglie!

Stai scherzando!

No, tesoro, dico sul serio. Hanno prenotato un viaggio per Santorini.

Quindi stai dicendo sul serio.

Mai stata più seria in vita mia.

Che sfortuna, poveraccio. Proprio prima di andarsene in vacanza.

A quel punto Martina ha alzato le spalle e si è accovacciata di nuovo su di lui.

Magari dovremmo chiamate la polizia, le ho detto.

Certo, però prima voglio fargli una foto, ha detto lei.

Dopodiché con sorprendente rapidità ha estratto l’I-Phone, ha preso la mira, ha scattato con il flash e me l’ha fatta vedere.

Che te ne pare? mi ha chiesto.

Non lo so, le ho detto io, è un’immagine complessa.

La vuoi? Te la posso mandare su Whatsapp.

Quando è arrivata la polizia abbiamo dovuto raccontare la nostra versione dei fatti una decina di volte. Gli agenti all’inizio ci ascoltavano e basta. Avevano delle facce minacciose. Poi ci hanno fatto delle domande alle quali noi abbiamo risposto. Dopodiché ho dovuto anche eseguire la prova dell’etilometro. Sono risultato negativo.

Dopo la polizia è arrivata l’ambulanza. Un infermiere sovrappeso con la tuta arancione ha svogliatamente costatato il decesso e ha segnato tutto su un referto. Hanno caricato il corpo sulla barella e l’hanno coperto con un lenzuolo bianco.

Che cosa assurda! In tutto quel tempo non è passata nemmeno una macchina. Ci credereste? La Litoranea era un magnifico deserto oscuro, illuminato a intermittenza soltanto dalla luce blu dei lampeggianti. In tutto quel tempo, la Litoranea era diventata il futuro.

Quando ce ne possiamo andare? abbiamo chiesto agli agenti mentre la barella veniva issata dagli infermieri.

Ci hanno fatto firmare un verbale. Le loro facce non erano più minacciose. Erano soltanto delle facce.

Quando siamo arrivati a casa eravamo sorprendentemente calmi. La nostra calma però non era una calma normale. Era una calma eccitata.

Prima di metterci a letto ci siamo preparati un infuso allo zenzero. Che serata, eh! ci siamo detti a vicenda. Intanto Martina stringeva la tazza bollente per scaldarsi le sue minuscole mani sempre fredde.

Dopodiché, a letto, abbiamo fatto il cucchiaio. Buonanotte, cara. Buonanotte, caro.

Ma più passavano i minuti e meno riuscivo a dormire. Il buio della camera da letto era diventato lo stesso buio della Litoranea: un buio eccitante, post-apocalittico.

Per provare a dormire mi sono quindi messo a contare le pecore. Ho immaginato prima un gregge gigante, poi ho iniziato il conteggio. una pecora, due pecore, tre pecore… Finché a un certo punto mi sono accorto che le pecore che contavo erano tutte morte e la loro morte, invece di farmi dormire, mi manteneva ancora più sveglio.

Allora ho aperto gli occhi e stampata nell’oscurità ho trovato la foto che Martina aveva scattato sulla Litoranea. Guarda che roba! mi ha detto lei con l’I-Phone in mano. Non ti sembra incredibile? Bè, effettivamente, le ho detto io, mentre mi tiravo giù i pantaloni del pigiama. Martina intanto continuava a tenere gli occhi incollati sulla foto. Anche se questo, ovviamente, non significava nulla. Cioè, guarda qui che roba! mi ha infatti ripetuto mentre me lo prendeva in mano. E per la prima volta, da anni, la sua mano era calda. Ci credereste?