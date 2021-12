Dove giocare ai giochi di carte gratis nel modo sicuro

Il mondo del gioco è in netta espansione. Anche grazie alla pandemia, i casinò online e i diversi portali affiliati hanno riscritto le loro priorità, confenzionado per i giocatori dei veri e propri pacchi regalo su misura. Ad esempio, sono stati accontentati gli amanti delle scommesse che oggi possono seguire online e gratuitamente un match di Serie A o di Premier League, sono stati accontentati i giocatori di blackjack e poker con la creazione di casinò live ma sono stati accontentati anche tutti quei giocatori che amano la partite a carte ma non hanno intenzione di spendere denaro.

Giocare senza dover uscire da casa

Si tratta di una grande fetta di popolazione poiché, come tutti noi sappiamo, l’Italia ama giocare a carte e lo fa in famiglia, tra gli amici e anche al bar. Purtroppo, la pandemia ha ridotto all’osso i luoghi “fisici” in cui poter giocare e, pertanto, la tecnologia si è sostituita ai luoghi come bar, ristoranti o tavoli domestici.

In tal senso, i giocatori hanno oggi un’offerta ancor più ampia rispetto alla precedente e possono divertirsi ai loro giochi preferiti semplicemente accedendo all’homepage di un portale. I giocatori possono quindi pensare di giocare a scala 40 semplicemente dal proprio pc o dal proprio smartphone: https://casinohex.it/scala-40/. Esistono poi versioni gratuite, divertenti e affidabili di ogni altro gioco di carte pensabile che va dalla scopa fino al poker passando per lo scopone scientifico, il tressette, la briscola e tantissimi altri giochi.

Nuova forma di giochi tradizionali

Il giocatore può scegliere di divertirsi online giocando, ad esempio, anche al solitario. Un gioco che, com’è noto, non ha nulla a che vedere con il mondo del gambling. Si tratta però del primo gioco di carte che fu “trasferito” su un dispositivo tecnologico come il pc. Accadde nel 1990 e fu il primissimo gioco di carte presente su una piattaforma: https://it.mashable.com/tech/3297/altro-che-perditempo-il-solitario-compie-30-anni.

Questo primo gioco di carte è stato implementato su tutti i computer Windows che, negli anni, hanno aggiornato il gioco rendendolo più piacevole alla vista ma lasciando inalterato il suo funzionamento di base. Allo stesso modo, windows offre ai giocatori anche un’altra soluzione: il solitario spider. Si tratta di un’alternativa di gioco più divertente e stimolante che viene considerata più difficile rispetto al solitario originale. Le regole vedono il giocatore obbligato a porre tutte le carte in scala ma lo dovrà fare con procedure diverse. Egli, infatti, potrà disporre le carte come vorrà ma gli spostamenti successivi delle carte saranno influenzati dal colore delle pile che ha creato. Carte dello stesso colore possono muoversi, carte di colore diverso no. Spider è quindi una versione più recente e complessa del solitario, in grado di divertire tantissimi giocatori nei momenti di maggiore apatia.

Allo stesso modo, i giocatori possono divertirsi con la possibilità di effettuare partite online contro altre persone. Ciò è possibile grazie ad alcuni portali specializzati che offrono ai giocatori tantissimi giochi di carte in cui giocare con utenti da tutto il mondo. Basta accedere ad uno di questi portali, registrarsi e il gioco è fatto. Si tratta ovviamente di portali gratuiti come quello offerto dalla Microgaming, solida società di produzione di titoli da gaming e gambling.