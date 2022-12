Dream Catcher: un fantastico gioco di casino live che vi lascerà a bocca aperta

Wheel of fortune era un programma televisivo incredibilmente popolare. Da allora molte cose sono cambiate e questo spettacolo si è trasferito su Internet, ma sotto forma di un gioco di casino live noto come Dream Catcher.

Oggi, se volete girare la ruota, potete farlo con Dream Catcher di Evolution Gaming. Questo gioco è uno dei più popolari nei casinò dal vivo perché fa sentire i giocatori come in uno show televisivo.

Con noi imparerete tutto su questo gioco unico, che ha già reso ricche molte persone.

Le cose più importanti da sapere su Dream Catcher

I giochi dal casino live sono speciali perché si svolgono in un grande studio. Un moderatore conduce il gioco leggendo i risultati e scherzando con gli spettatori. È un’avventura interattiva che tutti dovrebbero provare.

Dream Catcher è un mix tra Las Vegas e uno show televisivo, ecco perché il gioco ha attirato l’attenzione di così tanti giocatori.

Nello studio sono presenti numerosi effetti luminosi e sonori, che mettono la ruota magica sotto i riflettori e creano un’atmosfera magica. È inoltre possibile contare sulla qualità HD.

Lo studio da cui viene trasmesso il gioco si trova in Lettonia, dove i numerosi croupier si trovano e deliziano i giocatori giorno e notte.

Oltre a guardare in diretta nello studio, la telecamera riprende a volte il croupier, a volte la ruota o altri elementi dello studio.

È anche possibile chattare con i moderatori. A questo scopo è stato creato un campo di chat separato, disponibile per ogni giocatore.

Non ci sono solo i dipendenti, ma anche altri giocatori che partecipano alle discussioni. Dream Catcher è più di un semplice gioco d’azzardo. Qui le persone si riuniscono per provare tutte le emozioni del gioco d’azzardo.

Le regole di Dream Catcher

Dream Catcher è un sogno, ma non è affatto difficile da capire. Dopo aver giocato un solo round, sarete in grado di capire come funziona il gioco.

Tuttavia, vorremmo spiegarvi le regole in modo che possiate iniziare ancora più velocemente.

L’obiettivo è prevedere il numero corretto che la ruota mostrerà. Ci sono diversi numeri tra 1 e 40 e due moltiplicatori.

Per iniziare, seguite questi semplici passaggi.

Fase 1: prima di iniziare a giocare con Dream Catcher, è necessario registrarsi in un casino live . Trovatene uno che abbia in stock i giochi di Evolution Gaming.

. Trovatene uno che abbia in stock i giochi di Evolution Gaming. Fase 2: se non l’avete ancora fatto, ricaricate il vostro conto. Dopo tutto, per giocare a Dream Catcher è necessario disporre di denaro reale.

Fase 3: aprire il gioco e scegliere uno dei campi proposti. È inoltre possibile scommettere fino a 1.000 euro per giro e puntare sul campo dei numeri. Se si desidera, è possibile effettuare diverse puntate per partita.

Fase 4: non appena si sono piazzate tutte le puntate, il banco inizia a far girare la ruota. Non appena si ferma, il banco annuncia il risultato. Se la ruota si ferma su 5, la puntata viene quintuplicata. Se invece si ferma a 20, si ottiene un rimborso pari a 20 volte la puntata.

Fase 5: se nel turno preliminare era presente un moltiplicatore, questo verrà ora moltiplicato per l’entità della vincita.

Fase 6: le vincite vengono versate sul conto del casinò e inizia il turno successivo. Si può quindi decidere se continuare a giocare o provare un altro gioco.

Come funzionano i moltiplicatori di Dream Catcher?

Sulla ruota sono presenti due moltiplicatori accanto ai numeri 1, 5, 10, 20 e 40. I giocatori non possono puntare automaticamente su di essi.

Se la ruota si ferma sull’esatto moltiplicatore x2 o x7, quel moltiplicatore si applica al giro successivo.

Esempio: Al primo giro, la ruota si ferma al moltiplicatore x7 e poi gira di nuovo. Ora si ferma a 40.

Se avete scelto di puntare 10 dollari, la vostra puntata sarà moltiplicata x 40 e x 7. In altre parole, riceverete una vincita di 2.800 dollari. Anche se si scommette 1 dollaro, in questo caso si vincono 280 dollari. Questo è uno dei motivi per cui questo gioco casino live è superbo.