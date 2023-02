Eurolega basket, team favoriti: la situazione delle italiane

Foto di Markus Spiske da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/canestro-da-basket-nel-campo-da-basket-1752757/

L’Eurolega 2022/23 di basket maschile è giunta a metà stagione. La situazione in vetta al momento appare ben delineata, anche se tutto può ancora cambiare da qui al termine della regular season. Un torneo a 18 squadre in cui tre sono attualmente le favorite per la vittoria del titolo: Olympiacos Pireo, Real Madrid e Barcellona. I greci sono in testa grazie al parziale di 17 vittorie e 7 sconfitte. A seguire il solido Real Madrid con 16 vinte e 7 perse. Poco sotto un’altra delle protagoniste più attese di Eurolega, il Barcellona, con un parziale di 16 successi e 8 sconfitte. Secondo i siti di scommesse eurolega, sono queste tre le formazioni più accreditate ad arrivare fino in fondo alla competizione più prestigiosa del basket continentale. Occorre però sottolineare che a poca distanza troviamo altri team che per qualità espressa, blasone e voglia di emergere, sono al momento outsider ma pronti a inserirsi nella lotta di vertice.

In questo gruppetto di squadre spiccano il Monaco (15V, 9P) ed il Fenerbahce (14V, 9 P). Leggermente più staccate altre formazioni che proveranno ad affiorare nella seconda parte di stagione. Fra queste il Partizan (13V, 11P), il Zalgiris (13V, 11P) ed il Maccabi Tel-Aviv (12V, 12P). Le due italiane, Olimpia e Virtus, sono più indietro. Non rientrano tra le migliori dell’Eurolega, anche se la corsa per i playoff è ancora aperta. La classifica è infatti piuttosto corta nella parte centrale, dunque chi riuscirà a fare un bel finale di stagione, avrà la possibilità di centrare l’ambito traguardo. L’Olimpia Milano al momento è in terzultima posizione con 8 successi e 15 sconfitte nelle 23 giornate fin qui disputate. Da segnalare in positivo le ultime due vittorie contro Baskonia e Stella Rossa, i suoi tifosi sperano siano un segnale di svolta per la stagione in Europa. Leggermente meglio sta la Virtus Bologna, dodicesima in classifica (11V, 13P) e più vicina alla zona playoff dopo i successi contro la Stella Rossa ed i francesi del Lyon-Villeurbanne.

Il torneo di Eurolega ha appena archiviato il girone di boa, sono ben chiare le favorite ma ancora tutto può succedere in ottica qualificazione playoff. Sia Olimpia Milano che Virtus Bologna, se riusciranno a trovare la continuità che finora è mancata, considerando che dispongono di due coach di grande esperienza come Ettore Messina e Sergio Scariolo, ancora possono centrare un’impresa ardua ma non impossibile.