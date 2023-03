Formula 1, dai nuovi piloti ai nuovi GP: ecco la stagione 2023

Foto di Jenda Kubeš da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/auto-sport-fretta-movimento-13641535/

La nuova stagione di Formula 1 è partita e non mancano le novità, ben sei nuovi ingressi per quanto riguarda il comparto piloti. Nessuna sorpresa però a bordo della Ferrari: la guida della rossa è ancora nelle mani di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Altre importanti conferme sono arrivate per la Red Bull, a bordo della quale sono confermatissimi il campione del mondo Max Verstappen e Sergio Perez. Stessa squadra anche per il Team Mercedes, che ripropone Lewis Hamilton e George Russell, con il giovane Mick Schumacher a fungere da terzo pilota. A vedere le quote sulla Formula Uno , oltre che a sfogliare pronostici e previsioni sul tema, il futuro campione potrebbe essere tra questi piloti e tra queste tre scuderie.

Le novità più grandi si hanno però in casa del Cavallino: è finito infatti il rapporto con Mattia Binotto e al comando della Rossa è arrivato Frederic Vasseur, con un passato all’Alfa Romeo. Il nuovo Team non nasconde le alte aspettative stagionali e a margine dell’esordio nel Mondiale ha ribadito come ci siano uomini, mezzi e risorse per puntare al titolo tanto quanto Mercedes e Red Bull.

Gli ultimi giorni di febbraio hanno visto scendere in pista (sul circuito di Sakhir) 19 dei 20 piloti di Formula 1: unico assente, giustificato, era Lance Stroll, alla guida della Aston Martin ma alle prese con un problema al polso. I test pre-stagionali sono stati, nei fatti, l’unica occasione di vedere in pista le nuove auto e fare il punto della situazione. La Red Bull si è confermata essere la favorita per quanto riguarda il team, Perez ha inoltre siglato il miglior tempo. Più indietro la Ferrari, ma secondo gli addetti ai lavori era lontana dal tenere il ritmo gara che avrebbe potuto tenere. Tra le tre scuderie menzionate prima, quella che appare più indietro è la Mercedes mentre merita considerazione la Aston Martin, con Fernando Alonso alla guida potrebbe essere l’outsider della stagione.

Il calendario per questa stagione di Formula 1 è il più ricco che mai e stabilisce il suo massimo storico: le corse avverranno infatti lungo 23 circuiti, uno in meno rispetto a quelli previsti poiché il GP di Cina è stato nuovamente annullato dal momento che nel paese, fino ad una manciata di mesi fa, erano presente regolamenti covid molto stringenti. La grande esclusa è la Francia mentre si torna a correre in Qatar e fa il suo esordio nel circuito internazionale il Gran Premio di Las Vegas, con quest’ultima tappa salgono a tre i circuiti presenti in territorio statunitense.

Ad aumentare è anche il numero di sprint race previsto: la novità del 2021 è salita a tre nel 2022 e nel 2023 raddoppia, giungendo a 6 in totale. Queste brevi gare nelle gare (100 km totali) sono previste nei tracciati confermati in Brasile e Austria, le altre piste rappresentano tutte new entry: Baku, Spa, Qatar e Austin. Le modifiche al regolamento stagionale riguardano anche gli aspetti meramente tecnici delle monoposto, con variazioni riguardo al rialzo del fondo delle auto, la temperatura del carburante e agli pneumatici.