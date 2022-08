Il futuro dei Casinò: saranno rivoluzione?

Qualcuno potrebbe chiedersi se i Casinò hanno un futuro. La risposta sta, paradossalmente, nel loro significativo passato per come è stato recepito nella moda e nel costume seppur si stia parlando di un fenomeno di nicchia.

Per quanto ne sappiamo è insita nella natura umana la voglia di divertirsi, di sfidare la sorte e di provare a capire se un minimo la cosiddetta fortuna potrebbe sorridere.

Si, il Casinò è atmosfera ma anche immaginario e se analizziamo il profilo storico la stessa parola di Casinò rimanda a situazioni affascinanti e romanzesche.

Ma guardiamo al futuro di questo settore, oggi le trasformazioni socioculturali sono sorprendenti e non è detto che un fenomeno come quello dei casinò resti immune a sperimentazioni anche molto futuristiche che, ad essere onesti, sono già avvenute andando ad analizzare il grande successo dei Casinò online con i portali web dedicati.

Allora si, alcuni sostengono che le novità non si esauriranno qui ma proseguiranno, introducendo il mondo dei curiosi e degli appassionati in quella che molti tecnici del web e sociologi definiscono una “rivoluzione possibile”.

Guardiamo ai fatturati, punto di partenza di questa spinta innovatrice: le previsioni più attendibili assegnano, entro il termine del 2022, un valore di ben 3 trilioni di dollari a tutto il settore dei giochi Online.

Solo pochi anni fa questo valore viaggiava sul miliardo e settantadue milioni di dollari.

Sono cifre in crescita con proiezioni ulteriori in positivo ed è evidente che tutto ciò ha attirato investimenti da grandi industrie di software, le stesse che stanno studiando lo sbarco del Metaverso nella nostra quotidianità.

Un esempio che fa un po’ di paura ad alcuni ma che è realtà già adesso con il fenomeno delle Criptovalute.

La realtà virtuale è solo virtuale? Non più da quando i token creati dai giochi on line sono diventati oggetto di valutazione di mercato come un’azione su un indice borsistico.

Ci sono giochi che hanno lanciato dei gettoni i quali, nel giro di poco tempo, sono diventati moneta con un valore commerciale atto ad essere riconosciuto nello scambio con altre monete virtuali. Il rapporto tra i due mondi, virtuale e giochi online, è anche biunivoco poiché le famose monete come: bitcoin, ethereum o litecoin sono utilizzabili sui portali del gioco online favorendo la smaterializzazione del denaro che è alla base del fenomeno della vita del Web. Il tutto, questo non sfugge agli investitori, favorendo privacy e sicurezza. Tutto ciò è una rivoluzione.