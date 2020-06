Il mercato di Forte dei Marmi torna a Montalto di Castro

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Si accende l’estate a Montalto di Castro. Dopo l’inizio dei mercati settimanali e serali, l’amministrazione comunale ha approvato l’accordo con gli ambulanti di Forte dei Marmi.

“A distanza di cinque anni – commentano gli assessori al commercio ed eventi Giovanni Corona e Silvia Nardi – saranno due date di grande spessore per il nostro paese. Si inizia domenica 14 giugno a Montalto capoluogo (dalle ore 7:00 alle 20:00), con un percorso che vedrà coinvolti via Aurelia Tarquinia e il centro del paese. Il 5 luglio si replica invece a Montalto Marina”.

L’evento-mercato più famoso d’Italia approderà dunque a Montalto per due domeniche all’insegna dello stile e della moda. Lo spettacolo esclusivo delle famosissime ’boutique a cielo aperto’ con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale; la migliore produzione di cachemire, le nuove collezioni moda, i tessuti di arte fiorentina e tanta qualità. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito ‘evento-mercato’. Questa definizione non è casuale, ma vuole sottintendere l’unicità in Italia e la valenza commerciale e culturale della proposta. Non a caso, ormai, si parla del Consorzio ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’ (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una “eccellenza italiana”.

“Stiamo organizzando – concludono gli assessori – una serie di iniziative che servano da una parte alla promozione del territorio, e dall’altra a cercare di dare una scossa all’economia”.