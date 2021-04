“INCIPIT”: a Barcellona si comincia dall’italiano

“Incipit: cominciamo dall’italiano”, ovvero tre lezioni sull’Italiano contemporaneo proposte dalla Fondazione Circolo dei lettori, Fondazione ECM – Biblioteca Archimede e Istituto Italiano di Cultura Barcellona.

Online a maggio tre speciali lezioni di Italiano, pensate nella cornice del talent letterario Incipit Offresi, nato dalla sinergia tra Regione Piemonte, Città di Settimo Torinese e Fondazione ECM – Biblioteca Archimede, per riflettere sullo spazio concettuale e geografico occupato dalla nostra lingua, sulla sua incessante trasformazione e sul fascino che da sempre esercita in contesti internazionali per la grande tradizione culturale legata all’espressione letteraria e artistica.

mercoledì 5 maggio ore 18 | circololettori.it, Facebook

Lingua, società, genere

con Manuela Manera

La prima lezione è affidata alla linguista e ricercatrice in gender studies Manuela Manera che analizza l’Italiano come sfida sociale in continua evoluzione, focalizzandosi su quanto la lingua, portatrice di un grande potenziale discriminatorio, serva non solo a definire la realtà ma soprattutto a determinarla.

mercoledì 12 maggio ore 18 | circololettori.it, Facebook

L’Italiano di confine

con Diego Marani, autore di La città celeste (La nave di Teseo)

Diego Marani, glottologo neodirettore dell’Istituto italiano di cultura di Parigi e inventore della lingua-gioco Europanto, mette l’Italiano, lingua europea, a confronto con le altre lingue che lo circondano, canale di scambio con l’alterità.

mercoledì 19 maggio ore 18 | circololettori.it, Facebook

L’italiano visto da fuori

con Paolo Gravela

Paolo Gravela, docente all’Istituto Italiano di Cultura Barcellona, racconta la bellezza dell’Italiano ma anche le sue “trappole” quando lo si insegna e lo si impara all’estero, in particolare in un contesto di idiomi “fratelli” come lo spagnolo e il catalano.