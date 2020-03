Italiani e scommesse sportive online: alcuni consigli pratici

Gli italiani sono un popolo di scommettitori, soprattutto quando si parla di calcio. Guardando al mercato delle scommesse sportive, infatti, questo avrebbe raggiunto negli ultimi anni una crescita rapida ed esponenziale, tanto da veder triplicato, in poco tempo, il valore della spesa annua per le scommesse sportive. Un notevole contributo è stato dato di certo anche dalle app e dalle piattaforme di scommesse online: non più solo Totocalcio, dunque, ma un vero e proprio mondo di quote e pronostici alla portata di un click. Cosa bisogna tenere a mente, però, quando si scommette online? Quali i consigli da seguire?

Valutare i bonus e le promozioni

Uno dei primi elementi da valutare per la scelta della giusta piattaforma di scommesse sportive è quello dei bonus. Prima di giocare sullo sport desiderato, infatti, è importante sapere che la maggior parte delle piattaforme online mette a disposizione dei nuovi giocatori un bonus di benvenuto, pensato proprio per dare la possibilità ai meno esperti di comprendere al meglio le dinamiche della piattaforma senza investire del denaro. Su molti siti, poi, è anche possibile usufruire dei cosiddetti free bet, ovvero di somme di denaro offerte agli utenti in condizioni particolari, come ad esempio un evento sportivo specifico. Scegliere piattaforme che si servano di strumenti simili non può che essere un vantaggio per i giocatori: l’unica accortezza è quella di leggere sempre con molta cura i termini e le condizioni di ogni singolo bonus o promozione.

Scegliere solo siti di scommesse legali

Altro aspetto fondamentale di cui tenere conto quando si sceglie di scommettere online è l’affidabilità della piattaforma scelta. I siti di scommesse sportive messi a disposizione dalla rete non sono pochi, infatti; eppure, non tutti sono legali o autorizzati ad operare nel nostro Paese. Per distinguere una piattaforma illegale da una legale è importante verificare che questa riporti in homepage il logo di ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conosciuta anche come AAMS. Per giocare sui casinò online o per scommettere in rete è infatti necessario condividere i propri dati personali e verificare la propria identità attraverso la condivisione di un documento: farlo su piattaforme affidabili e legali è uno degli aspetti a cui tutti gli scommettitori dovrebbero prestare più attenzione.

Consultare la lista dei metodi di pagamento

Una delle domande che si pongono più spesso i giocatori alle prime armi è probabilmente quella relativa ai metodi di pagamento utilizzabili per le scommesse sportive in rete. Anche in questo caso, è bene dare un’occhiata a quelli accettati prima di scegliere di affidarsi ad una piattaforma in particolare. In linea generale, però, è anche importante considerare che la maggior parte dei siti di scommesse sportive accetta ormai un’ampia varietà di metodi di pagamento, da quelli più tradizionali come le carte di credito o di debito a e-wallet come PayPal, Neteller o Skrill. Tutto dipende dalle proprie esigenze, in sostanza.

Quello in rete è un modo di scommettere ancor più semplice e immediato, dunque. Bastano poche e piccole accortezze e tutto il mondo delle sport è nelle proprie mani.