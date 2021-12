La ricetta di Mourinho alla Roma è semplice: serve tempo

Alla fine la Roma ce l’ha fatta. Doveva vincere il girone di Conference League e così è stato. Complice soprattutto il pareggio tra Zorya e Bodo Glimt, la squadra di Josè Mourinho finisce il Gruppo C in testa con 13 punti, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Quella sonante, con i 6 gol norvegesi che hanno fatto così tanto rumore a Trigoria e non solo.

Serviva vincere, serviva finire primi, serviva soprattutto evitare i play off (dove tra l’altro il Bodo Glimt ha beccato un non semplicissimo Celtic). Ma non basta questo. Serve soprattutto una cosa alla Roma: serve tempo. Era stato chiaro Era stato chiaro Josè Mourinho in estate, durante la conferenza stampa di presentazione. Nelle oltre mille parole dette, la parola “tempo” era comparsa 7 volte. E il tecnico portoghese continua a predicarlo anche oggi. Lo ha detto anche durante la conferenza stampa prepartita di Atalanta Roma, rispondendo alla domanda sulle differenze e analogie tra la sua squadra e quella di mister Gasperini: “C’è una differenza fondamentale tra Atalanta e noi: 6 mesi per me, 6 anni per Gasperini. Però 6 mesi e 6 anni non significano solamente numeri di allenamenti ed identificazione nei processi e nelle idee, ma anche 12 finestre di mercato contro una”.

“Noi siamo una squadra con una proprietà nuova – continua ancora Mourinho – che a mio parere sta facendo un lavoro fantastico a tutti i livelli, un allenatore che c’è da 6 mesi e che ha fatto un mercato reattivo. C’è una differenza significativa nei momenti di crescita o di stabilità delle due società con conseguenze sulla squadra”.

Serve tempo, e forse non basterà solo quello. Il campionato infatti parla chiaro: Inter, Napoli, Milan e Atalanta sembrano avere qualcosa in più. L’accesso in Europa si giocherà tra Roma, Lazio, Fiorentina e Juventus. Ma sarà un’Europa diversa da quella che ci si aspettava. Un’Europa che per il momento è quella della Conference League. E allora perché non provare a vincerla: stando alle quote di Sportaza Scommesse la vittoria della Roma si gioca a 7.00. Le squadre scese dall’Europa League, infatti, rendono ancora più difficile la sfida. Ci saranno il Marsiglia, il Leicester, il Partizan Belgrado, il Fenerbahce, oltre al Tottenham e a tante altre squadre che hanno dimostrato di non essere semplici comparse.

Ma le coppe saranno il vero campionato della Roma. Conference League da un lato e Coppa Italia dall’altra. Perché è sempre tempo di vincere. Ma nella capitale in molti si sono dimenticati cosa vuol dire.