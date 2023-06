La Roma di Mourinho: top e flop della stagione

DoubleJack92, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Si chiude la Serie A e la Roma di José Mourinho deve accontentarsi di un sesto posto in classifica, che le permette di accedere all’Europa League 2023-2024, ma con il pesante fardello della sconfitta in finale proprio di Europa League contro il Siviglia ai calci di rigore . Una sconfitta che brucia ancora ma dalla quale i giallorossi sono usciti a testa alta, autori di una partita di livello andando oltre le proprie possibilità. Perché c’è in effetti da dire che quello della Roma è un mezzo miracolo sportivo guardando la rosa a disposizione dell’allenatore. Questo naturalmente se paragonata alle rose delle altre squadre europee impegnate nella coppa, ben più attrezzate del club giallorosso. Merito certamente del “comandante” Mourinho che grazie al suo carisma, alla sua esperienza e al suo ingegno tattico ha saputo far correre la sua squadra gettando il cuore oltre l’ostacolo.

I Top

Sebbene sia emerso a fasi alterne a causa dei tanti infortuni non si può non collocare Paulo Dybala tra i top della stagione giallorossa. Con lui in campo la Roma è un’altra squadra e la sua tecnica dona imprevedibilità, qualità ed estro all’azione offensiva con numeri non da poco. Venticinque presenze in campionato e 12 gol, 0,48 gol a partita e in totale un quarto dei gol complessivi di tutta la Roma. Numeri confermati in Europa League con 5 gol in undici presenze. Ed è per questo che la Roma dovrà cercare in estate un colpo come quello messo a segno per l’argentino. Come avvenuto un anno fa per Dybala certamente il mercato della Roma riserverà sorprese. Facile precedere che gli esperti di calciomercato ma anche le scommesse sugli scambi di calciomercato dovranno tenere in grande considerazione le mosse del club giallorosso. Un muro invalicabile, una sicurezza per i compagni e l’esperienza di un giocatore di livello. Chris Smalling è un giocatore imprescindibile per questa Roma, ma a dirla tutta lo sarebbe per qualsiasi squadra. In campionato ha giocato più di 2500 minuti commettendo solo 18 falli. Questo fa capire quanto il suo gioco sia pulito, giocato sull’anticipo e allo stesso tempo efficace. Ed è allo stesso modo efficace in attacco avendo messo a segno 3 gol in 32 partite. A trentadue anni, l’ex centrale del Manchester United non mostra segni di cedimento e la finale perfetta contro il Siviglia ne è stato il segnale più evidente.

Forse per troppo tempo nell’ombra Nemanja Matic si è invece rivelato un vero e proprio Jolly per Mourinho che lo ha utilizzato tanto da mediano quanto da regista. I numeri sono impressionanti: 143 palloni recuperati in stagione e solo 18 persi in azioni offensive. Una sicurezza per il centrocampo che con lui sale di intensità e qualità.

I Flop

Tra I primi flop della Roma non può che esserci Andrea Belotti. 31 presenze in campionato, 0 gol e tre in Europa League in 14 presenze. Certamente tanta grinta e voglia di spaccare il mondo. Ma difficile essere ricordato solo per essere un gran lottatore. Soprattutto se giochi in attacco e raramente partecipi alle azioni da gol. Il digiuno del gallo è preoccupante l’interrogativo numero uno a questo punto è se continuare con la Roma oppure no. Il rinnovo di contratto è scattato ma a livello di motivazioni e rilancio personale probabilmente per l’ex Toro sarebbe ora di cambiare aria.

In un certo senso la stagione di Tammy Abraham è un vero e proprio flop. 38 presenze e solo 8 gol per l’attaccante titolare della Roma. Un bottino molto magro se paragonato a quello della prima stagione in giallorosso dove aveva collezionato 27 gol totali tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Il grave infortunio patito nell’ultima di campionato apre le porte ad una lunga telenovela per la prossima stagione. La Roma dovrà comprare un attaccante di livello e perciò Tammy partirà dietro nelle gerarchie. Lo accetterà?

L’ultimo flop è quello di Leonardo Spinazzola, un vero gioiello della fascia sinistra della Roma e della Nazionale italiana fino alla scorsa stagione, un oggetto misterioso quest’anno. Sicuramente un campionato con più momenti grigi che fiammate dovuto anche al grave infortunio patito proprio durante il trionfale Europeo 2020. Deve ritrovarsi, questo è certo, e quando lo farà sicuramente tornerà dall’altra parte della barricata, nell’elenco dei top.