Le mille soluzioni della tecnologia 3D: in campo medico, culturale, sportivo e ludico trova applicazione in tantissimi scenari

Tempo di Covid, di chiusure e di restrizioni. Tempo di ricerca di soluzioni adeguate, al passo con i tempi. Dove la tecnologia può giocare un ruolo fondamentale.

Lo dimostra, ad esempio, quanto successo al Museo Archeologico di Luni, in provincia di La Spezia, dove si è deciso di affidarsi a nuove opere infrastrutturali e tecnologiche per animare le statue presenti. L’idea è nata dalla collaborazione tra la direzione regionale dei musei di Liguria e il Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale dell’Ateneo di Genova, che ha consentito di poter agire su quattro opere, custodite all’interno del museo, e renderle visibili in 3D. Un risultato frutto di un lavoro durato mesi, che consisteva nell’acquisire le superfici delle statue e trasportarle in un formato digitale.

È la tecnologia 3D, quindi, a offrire nuove soluzioni in diversi ambiti. Come le visite guidate all’interno dei musei, da fare comodamente a casa. Certo, non sarà la stessa cosa che farlo dal vivo, però in una situazione di emergenza, con milioni di italiani chiusi in casa, è sempre meglio di niente. Stessa tecnologia 3D che trova applicazione in campo medico: all’Ospedale di Varese, infatti, lo specialista Marco Castelli grazie all’utilizzo di particolari software può far vedere, in anteprima, ai pazienti quale sarà il risultato dell’intervento.

Alla base della tecnologia 3D c’è la tecnica CSG, Constructive Solid Geometry, un sistema che permette di costruire le forme a partire da solidi geometrici e che trova applicazione, oltre che nel campo della cultura e della medicina, anche nel campo del divertimento e della programmazione di videogiochi. Basti pensare a Super Mario, il videogame uscito nel 1985 che utilizzava proprio una tecnica simile.

