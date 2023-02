Le slot gratis sui casino online

Le slot machine sono sicuramente il gioco da casino più famoso nel mondo; questo fenomeno negli anni è anche uscito fuori dalle case da gioco, arrivando stabilirsi anche dentro bar e tabacchi, e in alcuni casi, specialmente per alcuni collezionisti, sono anche diventate dei veri e propri arredi di casa.

Il fascino, dei rulli e delle linee, con l’avvento di Internet, si è trasferito anche sui PC e sui dispositivi mobile: titoli sempre nuovi, simboli studiati nei minimi particolari, soundtrack orecchiabili e diverse modalità di vincere, hanno a tutti gli effetti reso le slot machine un vero e proprio cult, a 360 gradi.

Data la grande utenza, i provider di gioco danno anche la possibilità di giocare alle migliori slot gratis online, e in questo articolo andremo a scoprirne i motivi e i vantaggi.

Vantaggi e svantaggi di giocare con le slot online gratis

Come abbiamo potuto vedere nel corso del nostro articolo, le slot online gratis sono diventate a tutti gli effetti una modalità molto amata dall’utenza.

Nonostante lo spirito “diverso” della tipologia di gioco (perché, appunto, non comporta la possibilità di vincita), quello delle slot online gratis è un trend che si sta sempre più affermando nel mondo del gambling.

Andiamo a scoprirne i vantaggi e gli svantaggi.

Vantaggi

Scoprire tutti i nuovi titoli di gioco

Vivere il fascino del gioco senza perdite

Imparare le diverse modalità prima di iniziare a puntare

Nessuna perdita economica

Svantaggi

Nessuna possibilità di avere vincite

Esperienza di gioco meno coinvolgente

Giocare alle slot online gratis: perché?

Il brivido del gioco è sicuramente uno dei fattori principali che spingono i giocatori a giocare con le slot online, ma anche giocare gratuitamente comporta anche tantissime occasioni di divertimento.

Le slot online gratis danno sicuramente al giocatore l’opportunità di potere conoscere e dilettarsi con i titoli nuovi, senza incorrere in ipotetiche perdite dovute alle caratteristiche, o alle modalità diverse; un altro fattore che valorizza il gioco con le slot online è gratis è anche quello legato al pubblico meno abituato alle giocate, permettendo dunque di conoscere le dinamiche dei vari giochi prima di dedicarsi alle puntate.

Infine, un altro fattore decisamente molto importante, è quello legato alla prevenzione: il gioco d’azzardo, se praticato responsabilmente, offre delle esperienze indimenticabili, e anche remunerative, ma purtroppo, in alcuni casi, può portare anche alla ludopatia (per saperne di più consigliamo la lettura di questo articolo).

Come giocare con le slot online gratis?

Giocare con le slot online gratis è facile e divertente, e uno degli aspetti che più cattura l’interesse degli appassionati, è senza ombra di dubbio la sua semplicità.

Per accedere alle modalità gratis delle slot online bastano veramente pochi passaggi che spiegheremo aiutarvi a farvi vivere il prima possibile questa esperienza.

Trovare il provider

Tutti i più importanti siti di provider offrono la possibilità di giocare con le migliori slot in maniera gratuita, basterà trovare quello che fa per te.

Scegliere la slot con cui iniziare a giocare

Le slot online gratis sono veramente tantissime: dai grandi classici, a quelle tratte dai film e dalle serie tv del momento. Ogni giocatore avrà l’imbarazzo della scelta.

Confermare di essere maggiorenni

Come per ogni sito di provider di gambling, per assicurare la tutela del giocatore, viene richiesto di confermare la maggiore età anche per giocare con le slot online gratis.

Cominciare a giocare

A questo punto si aprirà la schermata di gioco e potrai giocare alla tua slot online preferita!

Quali sono le migliori tipologie di slot online gratis?

Come abbiamo potuto vedere, le slot online sono veramente tantissime, è adatte a qualunque tipo di giocatore. Come per tutte le slot è bene specificare che non tutte hanno le stesse modalità di gioco, ed adesso andremo a vedere quali sono le migliori per divertirsi:

Da Bar

Sono le slot più tradizionali, che prendono spunte dalle vecchie macchine dei bar (da qui il nome), portandone quel gusto e quel fascino retrò sui nostri schermi. Sono conosciute anche come VLT e sono fra le più conosciute e utilizzate al mondo. Questa tipologia di gioco è molto apprezzata dai giocatori storici.

Progressive

La struttura di queste slot online si basa su un tipo di premio (Progressive) che cresce man mano che aumentano le puntate in gioco dei diversi utenti, fin quando uno di loro non si aggiudicherà l’ambito premio. Questa tipologia di gioco è particolarmente apprezzata dai giocatori alla ricerca di vincite importanti.

Megaways

Queste slot fanno parte di un vero e proprio gruppo di titoli, che basano il loro sistema di vincite sulla creazione di diverse “strade” per arrivare alle vincite; queste infatti, a differenza delle slot più tradizionali, si presentano con una griglia di gioco molto più ampia e piena di elementi ben caratterizzati. Queste slot online gratis sono adatte ai giocatori che amano le esperienze di gioco dinamiche, e per quelli che amano gettarsi in sfide sempre più nuove.

I migliori Software che permettono di giocare con le slot online gratis

Negli ultimi anni, una delle caratteristiche principali delle software house di slot, oltre alla ricerca di titoli e tipologie di gioco studiate per un pubblico sempre più ampio, è quella di dare la possibilità agli appassionati giocare alle slot online gratis.

Sono numerose le software house che danno questa possibilità come: