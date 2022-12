Le slot più popolari da giocare in un casino online

Le slot sono i giochi d’azzardo più popolari? Siete nuovi membri di un casino online e non riuscite a fare la scelta giusta? Allora queste uscite fanno al caso vostro.

Bananas Go Bahamas

Scegliete Bananas Go Bahamas, quando volete andare in vacanza o semplicemente cercare una pausa dalla vita quotidiana e rilassarvi in un casino online. Giocate a noci di cocco, angurie su amache, manghi in pinne, ananas, fragole e banane. Sono tutti in vacanza alle Bahamas.

Il gioco del rischio può essere attivato ogni volta dopo una puntata vincente. È necessario scegliere il colore della carta. Se si indovina, si raddoppia la vincita. Se non lo si indovina, si perde.

Tre o più simboli della valigia portano 45 giri gratuiti. Essi verranno eseguiti sull’ultima puntata. Inoltre, se nel processo di rotazione gratuita tre valigie cadono di nuovo, le vincite saranno salvate e il conteggio dei 45 giri ricomincerà.

40 Super Hot

40 Super Hot è la scelta perfetta per un principiante low roller. È una slot a bassa latenza con una puntata minima. Quindi, la sessione di gioco anche con un piccolo deposito durerà a lungo e porterà piccole ma frequenti vincite.

Considerando che la slot ha già 8 anni, la sua grafica è decente. La musica è contenuta: clic sul pulsante di rotazione e rumore dei giri, brevi tracce audio in caso di combinazioni vincenti.

Gonzo’s Quest Megaways

La slot multilinea 3-D Gonzo’s Quest Megaways è un’altra variante della leggendaria Gonzo’s Quest di NetEnt. Dimenticate le slot con 243 linee: non sono più rilevanti. Nella nuova versione, i giocatori hanno un numero enorme di possibilità di vincere: ci sono 117 649 linee di pagamento.

Rispetto alla versione originale, la slot aggiornata presenta effetti speciali molto migliori, in base alle moderne capacità grafiche e alle richieste dei giocatori. La trama è la stessa: le avventure di un conquistador alla ricerca di un tesoro nella Città Perduta. I simboli di Gonzo’s Quest Megaways sono curati nei minimi dettagli e hanno un aspetto minaccioso. I tamburi indiani, i suoni della natura e il tintinnio delle monete rafforzano l’emozionante atmosfera di avventura.

Gonzo’s Quest Megaways ha un eccellente potenziale di vincita: ×21.000 del prezzo della scommessa. Pertanto, con la puntata massima, la vincita potenziale al casino online è di 84.000 dollari. Gonzo’s Quest Megaways offre diverse funzioni bonus.

Crazy Monkey

Probabilmente anche tra 10 anni Crazy Monkey sarà popolare perché è il gioco più interessante di tutti i tempi! L’uscita risale a 13 anni fa e questa slot ricorda un cartone animato per bambini. Ma l’amore dei giocatori per Crazy Monkey è incredibile! Innanzitutto, per la simpatica scimmia Crazy Monkey in primo piano. In secondo luogo, per l’interessante gioco bonus, in cui il gorilla svolge un ruolo fondamentale.

Il gioco bonus inizia se il giocatore colleziona 3 simboli della scimmia. L’azione si svolge nella giungla con cinque corde sospese alle liane. Il compito: indovinare quale corda è collegata a un mazzo di banane.

Ad alcune corde può essere attaccato un mattone o una noce di cocco. Guidati da una scimmia che indossa un casco da cantiere, tirate la corda. Se cadono banane, il gioco dura. Se il gorilla con l’elmetto viene colpito in testa da un mattone o da una noce di cocco, l’elmetto scompare. Se il visitatore del casino online sbaglia una seconda volta e sceglie di nuovo un mattone o una noce di cocco al posto delle banane, l’oggetto pesante cadrà sulla testa della scimmia indifesa e il gioco bonus sarà finito.

Se il giocatore è fortunato e al posto dei mattoni ottiene 5 mazzi di banane, inizia il secondo turno del gioco bonus. Ora è necessario indovinare tra le due caselle quella in cui è nascosto il premio. Inoltre, se si vince, si ottiene una grossa vincita, mentre se si perde, le vincite del primo turno bonus vengono salvate. Il secondo round è quindi vincente.

