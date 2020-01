New York festeggia l’anno del Topo: ecco gli eventi delle celebrazioni del Capodanno Cinese

Il fascino del capodanno lunare e la magia di New York: la Grnde Mela si prepara ad accogliere l’anno del Topo e lo fa, al solito, con scene mozzafiato, prelibatezze e spettacoli impressionanti nel cuore pittoresco di Chinatown.

Ma in generale gli eventi del Capodanno lunare si svolgono nei cinque distretti cittadini, dando a tutti la possibilità di partecipare a una delle più eccitanti celebrazioni culturali di New York.

Il calendario lunare, usato da popolazioni cinesi, coreane, tibetane, mongole e vietnamite per determinare le vacanze, di solito piazza capodanno alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio. Durante i 15 giorni che seguono, si svolgono numerose celebrazioni – sfilate, fuochi d’artificio, cibo tradizionale (e “fortunato”) e, al culmine, un festival delle lanterne. Nel 2020 il capodanno lunare cade il 25 gennaio, data della seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno:

New York City ha varie Chinatown, dove si svolgono la maggior parte delle attività del capodanno lunare, anche se molte istituzioni culturali nei cinque distretti organizzano i propri eventi.

Il quartiere cinese più famoso si trova nel centro di Manhattan, con un’ampia zona che si estende su entrambi i lati di Bowery, per lo più a sud di Canal Street; Mott Street ha la più alta concentrazione di negozi e ristoranti. Anche l’area di Flushing, Queens, che si concentra sull’intersezione tra Roosevelt Avenue e Main Street, ha una popolazione prevalentemente asiatica, e la sezione orientale del Sunset Park di Brooklyn, lungo Eighth Avenue, è piena zeppa di affollati mercati asiatici. Piccole ma fiorenti Chinatown sorgono inoltre intorno a Avenue U a Sheepshead Bay, Brooklyn, e sulla 18th Avenue a Bensonhurst, sempre a Brooklyn.

I cibi tradizionali della festività includono ravioli, noodles, arachidi, riso e la New Year cake (in genere una torta al vapore con molte variazioni di sapore): si possono trovare molti posti lungo le principali strade di Chinatown a Manhattan, nel Queens e a Brooklyn che servono menu pieni di prelibatezze di Capodanno.

Le vivaci e coloratissime sfilate di Manhattan, Queens e Brooklyn accendono il calendario degli eventi di fine gennaio: tutti a misura di famiglia e vale la pena partecipare per avere un’idea di questa celebrazione.

La Firecracker Ceremony e il relativo Cultural Festival si svolgono il 25 gennaio al Sara D. Roosevelt Park, Chinatown / Lower East Side: l’anno del Topo inizia con un incontro pieno di scintille e esibizioni e una compagnia di danza del leone prolunga il divertimento lungo le strade principali di Chinatown.

Lo stesso 25 gennaio, Flushing che ospita il primo e il più grande quartiere di Chinatown del Queens, a New York, vive la sua Lunar New Year Parade, una delle grandi attrazioni dell’anno nella zona, con vivaci costumi, carri allegorici, danze e celebrazioni tradizionali cinesi. Il tutto inizia con un rinfresco di caffè e ciambelle presso la Greater Flushing Chamber of Commerce dalle 9:30 alle 10:30, e poi via in marcia verso il luogo della parata a Union Street e 37th Avenue. La sfilata inizierà alle 11 circa.

Infine, grande chiusura il 9 febbraio a Manhattan con la Lunar New Year Parade a Chinatown, con circa 500.000 presenti ogni anno alla ricerca di draghi e carri allegorici.