Normative sul gioco d’azzardo in Europa: una situazione confusionaria

Il tema delle legislazioni sul gioco d’azzardo in Europa è particolarmente complesso da affrontare, a causa della mancanza di una direzione comune in grado di stabilire regole uguali per tutti i Paesi. Questo ha inevitabilmente condotto il Vecchio Continente ad una situazione piuttosto confusionaria, sia per gli operatori del settore, che per il consumatore stesso. Alcune Nazioni infatti, si sono dimostrate più sensibili verso le linee guida che la Commissione Europea ha rilasciato nel 2015 tramite la EGBA. Altre invece, quantomeno allo stato attuale delle cose, sembrano ancora non aver compreso l’enorme potenziale di questo mercato.

Gioco d’azzardo e legislazioni europee: l’Italia

Vogliamo cominciare questo “viaggio” tra le legislazioni europee sul gioco d’azzardo proprio con il nostro Paese. La posizione dell’Italia in tal senso, può essere definita di transizione. Questo significa che la volontà del Governo di intervenire producendo una normativa efficiente ed equa è palese, motivo per cui nel 2019 è stato varato il Decreto Dignità, che tra le misure introdotte ne ha incluse alcune specifiche per questo settore.

Positivo ad esempio, è l’aver assegnato ad AAMS (Monopoli di Stato) sia il compito di rilasciare le nuove licenze alle società, che quello di sorvegliare sul loro operato. Per questo motivo i migliori casino online AAMS riportano direttamente in home page un logo che attesta come il portale sia rispettoso delle normative. Tutto ciò rappresenta un vantaggio non trascurabile per il consumatore che potrà distinguerli da quelli illegali.

In altri ambiti invece, la normativa italiana non è così efficiente. Basti pensare che il Decreto inizialmente aveva introdotto il divieto totale di ogni forma di sponsorizzazione del gioco d’azzardo. In seguito alle numerose proteste pervenute da più parti il divieto è stato ridimensionato, anche perché si andava a ledere il diritto per il consumatore di essere informato adeguatamente.

Danimarca e Inghilterra: due legislazioni efficaci

Due legislazioni sul gioco d’azzardo che hanno prodotto buoni risultati sono quella inglese e quella danese. Nel primo caso, nel Regno Unito in maniera analoga a quanto avvenuto in Italia con AAMS, è stato attribuito alla UK Gambling Commission il potere di rilasciare le nuove licenze, e quello di sorvegliare sull’operato delle società. Da sottolineare inoltre come per ottenere tali licenze, si debbano rispettare dei requisiti piuttosto rigidi.

Una menzione particolare deve essere fatta invece per la Danimarca. Il Paese qualche anno fa introdusse una misura decisamente innovativa per quel periodo, ovvero il Registro di Autoesclusione, che permetteva al consumatore di precludersi la possibilità di giocare online. Questo poteva avvenire sia in via temporanea che definitiva, e l’intenzione era quella di proteggere i soggetti più deboli e sensibili al fenomeno della ludopatia.

I primi tempi la direzione presa fu davvero molto discussa dagli altri Paesi, ma i risultati ottenuti hanno dato ragione alla Danimarca, al punto da essere diventata un punto di riferimento per tutta l’Europa. Compresa l’Italia, che proprio di recente ha introdotto uno strumento simile. Deve essere compreso infatti, che in discussione c’è solamente l’eventuale abuso del gioco, e non l’intrattenimento ludico fine a se stesso.

Le legislazioni obsolete: Francia e Grecia

Dall’altro lato della barricata troviamo due legislazioni sul gioco d’azzardo obsolete e a tratti persino inique. Parliamo di quella francese e di quella greca. Nel primo caso è stato posto un divieto per gli operatori online di proporre i medesimi giochi dei casinò fisici (per cui la Francia è famosa nel mondo). Una situazione di questo tipo, relegando le società “virtuali” alla sola offerta di scommesse sportive e video poker, ha portato ad una concorrenza sleale nel mercato.

E di concorrenza sleale si parla anche nel caso greco, dove il Governo vede questo mercato come un modo molto semplice per fare cassa. Il costo delle licenze infatti, è molto alto, e ciò non può che costituire una barriera d’ingresso piuttosto difficile da aggirare per i nuovi operatori, a vantaggio delle grosse società. Senza dimenticare che il regime di tassazione del settore, è il più alto d’Europa.