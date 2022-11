Poker online senza soldi: Texas Poker o Poker HD per imparare a giocare

Il poker è uno dei giochi da casinò più amati dagli appassionati e, anche in Italia, grazie al Texas Hold’em e alle sue varianti, abbiamo tanti giocatori che hanno voglia di provare l’esperienza di una partita online. Ma come giocare al poker senza deposito ? Nulla di più semplice. Giocare al poker gratis è possibile grazie alle tante soluzioni che è facilissimo trovare in rete e che ci permettono di farci le ossa prima di tentare la fortuna su una piattaforma legale.

Cosa fondamentale, infatti, per chi ha voglia di giocare con soldi veri, è trovare un sito affidabile, che sia sotto l’egida dell’ ADM , Agenzia Dogane e Monopoli, quindi garantito dallo Stato italiano e con un numero di licenza unico che sia, facilmente, verificabile.

Come trovare giochi poker online senza soldi?

Il percorso di ogni giocatore che si approccia alle piattaforme online può essere un po’ straniante, soprattutto se il giocatore in questione non è tanto esperto. Meglio, allora, fare un po’ di allenamento grazie ad alcuni titoli gratuiti che è possibile trovare online. Per Windows non possiamo non consigliare Texas Poker che ha una bella interfaccia utente e che permette di allenarsi un po’ con giocatori fittizi che sono controllati dal computer. La variante che è proposta è il Texas Hold’em, di sicuro quella più giocata al mondo.

Per gli amanti di Apple è possibile giocare su Poker HD che è una versione gratuita per Mac, ben curata, con una grafica semplice ma molto intelligibile. Presente nell’Apple Store del computer, si può scaricare e avviare direttamente dal proprio desktop.

Ci sono applicazioni di poker online senza deposito da poter scaricare?

Abbiamo anche applicazioni da poter scaricare gratuitamente sul proprio smartphone sia per Android che per iOS. Abbiamo, tra le tante, Poker Omaha che permette di giocare, come suggerisce il nome, alla variante Omaha del Texas Hold’em (di solito presente tra i migliori siti di casinò online). Molto carino anche World Series of Poker che permette di giocare sia a Texas Hold’em che a Omaha, con fiches gratuite che si possono guadagnare ogni 4 ore. Grafica fatta bene e c’è anche la possibilità di poter sfidare i propri amici se hanno scaricato l’app e non solo giocatori fittizi.

Poker Online, invece, è un’applicazione che è possibile scaricare solo con Android e che permette di allenarsi con tante varianti diverse. Si può, infatti, giocare a Texas Hold’em ma anche a Omaha, Poker tradizionale e Telesina all’americana. La grafica, forse, non è delle migliori ma un’applicazione del genere permette di potersi allenare a tanti tipi di poker diversi che sarà, poi, molto facile trovare nei portali legali su cui poter giocare con soldi veri. E chi siamo noi per non imparare a giocare un po’ meglio prima di tentare l’avventura in un casinò legale che ci permetta di giocare con altri giocatori veri? Forse è meglio, anzi sicuramente è meglio, avere più dimestichezza e provare a giocare senza rischiare.