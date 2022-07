Santa Marinella, avviata la riqualificazione di Largo Innocenzo XI￼

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Oltre alla pulizia delle spiagge e delle strade, altri interventi sono attualmente in corso sul territorio di Santa Marinella. È stata difatti avviata in questi giorni la riqualificazione di uno dei siti più belli e suggestivi della Perla, Largo Innocenzo XI, grazie alla stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Associazione Caccia e Riserva Amici per l’Ambiente che ha richiesto l’attenzione del Sindaco Pietro Tidei per mettere in sicurezza la zona ormai diventata punto di ritrovo notturno. Il Primo Cittadino, insieme all’Assessore all’Urbanistica Roberta Gaetani e alla consigliera Patrizia Befani, si è reso subito disponibile, accogliendo le richieste ricevute da parte dell’Associazione, provvedendo all’implementazione del verde e al miglioramento del decoro urbano. “Gli interventi proseguono con passo svelto grazie alla Santa Marinella Servizi. Il nostro intento è quello di voler restituire il tratto ai suoi cittadini, diventata sempre grazie alla collaborazione, area videosorvegliata. Stiamo valutando di intitolare la Piazza a Eugenio Scalfari, nativo di Civitavecchia che in giovane età era solito fare ritorno a Caccia Riserva nella sua casa estiva per trascorrere le vacanze a Santa Marinella. Abbiamo profonda soddisfazione nel poter riqualificare un sito così bello, nel cuore del centro storico, cornice di numerosi eventi organizzati nel corso dell’anno e per l’estate 2022”.