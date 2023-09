Segnare alla grande nel mondo del calcio e dell’iGaming: esplorare la sinergia dinamica

Foto di ChaosSoccerGear da Pixabay

Se, in passato, il mondo delle scommesse sportive e quello dei casinò online erano divisi da una linea netta di separazione, con lo sviluppo di internet questi stanno gradualmente trasformandosi in un unica entità. Quando ancora la rete non permetteva l’erogazione di servizi tanto efficienti, gli amanti del betting dovevano necessariamente piazzare le proprie schedine servendosi dei centri scommesse presenti in ogni città. Allo stesso modo, per sedersi ad un tavolo di poker o di blackjack, in origine era necessario raggiungere una casa da gioco o un casinò fisico.

Oggi invece, tutti questi servizi sono raggiungibili comodamente su internet, accedendo ad uno dei tantissimi casinò disponibili sul mercato. E pur essendo chiamati casinò, queste piattaforme web offrono una grandissima quantità di giochi, integrando molto spesso anche un bookmaker per le scommesse sportive. Viene da sé che con il tempo, gli appassionati di betting hanno scoperto anche il brivido dei giochi da casinò e, viceversa, gli utenti abituati alla roulette, al poker e agli elegantissimi tavoli gestiti dai croupier hanno preso ad amare anche il mondo delle scommesse sportive.

I casinò online, le sale gioco del futuro

Li chiamiamo casinò, quindi, ma in realtà questi portali stanno assumendo sempre più la forma di “contenitori digitali” in cui è possibile trovare qualsiasi tipologia di giochi con denaro reale. Come testimonia AskGamblers, il miglior sito di iGaming , ogni anno nascono centinaia di nuove piattaforme di gioco, e questo lascia intuire che anche il bacino di giocatori e di scommettitori online stia crescendo a dismisura. Il che continua a sconvolgere analisti di mercato ed esperti di analisi dei dati, sebbene in realtà questo fenomeno ha delle motivazioni ben comprensibili.

Il costante miglioramento dei servizi web, così come il progresso legato ai sistemi di sicurezza e ai portafogli elettronici, ha reso il gioco digitale più comodo e decisamente più immersivo. Lo scontro tra casinò online e centri scommessi fisici è già avvenuto, e infatti gli operatori di servizi web sono già stati acclamati come vincitori. La dimostrazione di ciò è proprio la chiusura dei tantissimi betting point che fino a qualche anno fa riempivano le cittadine dello stivale, così come anche i dati analizzati e riportati dalle varie agenzie di ricerca internazionali e dalle istituzioni dello Stato italiano.

La sinergia dinamica tra giochi per casinò e betting

Foto di Greg Montani da Pixabay

Giunti a questo punto, insomma, è difficile negare che ormai il mondo dei casinò online integra al proprio interno anche quello delle scommesse sportive. E anzi è interessante notare come i giocatori del territorio italiano, che in passato erano interessati esclusivamente alle scommesse legate al calcio , sono ormai abituati a piazzare le proprie schedine sulle più disparate categorie di eventi sportivi. Da questo punto di vista, infatti, anche il mondo del betting online ha beneficiato parecchio dal connubio con l’universo dei casinò.

I bookmakers di nuova generazione, o almeno quelli offerti dalle piattaforme più popolari, mettono a disposizione dei propri utenti una grandissima varietà di discipline sportive su cui scommettere. Oltre al calcio è possibile ormai consultare le quote relative al basket, all’hockey, alla pallavolo e a tutti i campionati in corso in ambito internazionale. Negli ultimi tempi, buona parte dei provider online ha promosso anche una nuova tipologia di scommesse, offrendo ai giocatori la possibilità di creare quote personalizzate. Mediante questa nuova modalità, è il giocatore a proporre all’operatore una scommessa, così che il bookmaker propone a sua volta una quota ragionevole in rapporto all’evento indicato.

Quale futuro per il macrocosmo dei giochi online?

Lo straordinario successo che sta riscuotendo il settore del gambling online in tempi recenti potrebbe essere soltanto la punta dell’iceberg. È infatti facile intuire che l’interesse per il gioco online non è destinato ad interrompersi nel breve periodo. A ciò si aggiunge il fatto che i principali provider di giochi online stanno già investendo grandemente sulle nuove tecnologie dell’intrattenimento. Al momento si punta specialmente sulla fruizione di contenuti mediante i dispositivi per la realtà virtuale e per la realtà aumentata.

Non è escluso, inoltre, che i moderni casinò online potrebbero lanciare una propria criptovaluta, così da trarre profitti anche da un’eventuale quotazione in borsa. Moltissimi operatori, tra l’altro, sembrano piuttosto interessati al futuristico tema del metaverso, tanto che esistono già alcune piattaforme che hanno tentato di creare un ambiente virtuale finalizzato proprio al gioco digitale. Le sperimentazioni in questo senso, anzi, stanno ancora andando avanti ed è probabile che presto potremo avere aggiornamenti riguardo alla possibilità di giocare d’azzardo direttamente all’interno di un apposito metaverso.

Un’unica piattaforma, mille servizi

Certamente qualcuno, abituato alla vecchia scuola, sarà scontento riguardo alle evoluzioni che hanno investito il settore del gaming online. C’è da dire, tuttavia, che la rete ha avuto il potere di avvicinare tantissimi nuovi utenti al gioco d’azzardo e sicuramente potrà conquistarne ancora altri.

Che piaccia o no, i casinò online stanno assumendo sempre più la conformazione di “sale giochi”, in cui è possibile trovare una grandissima varietà di servizi e titoli esclusivi. Non sappiamo quale sarà il futuro del gambling, ma siamo certi che questa configurazione è ritenuta comoda, divertente e immersiva.