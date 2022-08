Smartphone e gioco online: un mix vincente in un settore in forte crescita

Foto di Daria Shevtsova da Pexels

Gli anni della pandemia sono stati caratterizzati dalle durissime limitazioni che si sono abbattute sulle sale da gioco e sulle sale bingo. In Italia sono stati varati decreti legge che hanno impedito alle persone di recarsi fisicamente nei luoghi dove si giocava. Tali misure si sono rese necessarie per impedire al Covid di diffondersi troppo rapidamente. Il settore delle scommesse è entrato a far parte della categoria considerata non essenziale, con conseguenze piuttosto pesanti per tutti i principali operatori.

Come spesso accade, però, il cambiamento delle condizioni è andato di pari passo con un’evoluzione velocissima e con una forte spinta all’innovazione. Le perdite economiche delle sale da gioco e dei casinò sono state recuperate interamente dalla tendenza in crescita relativa alle scommesse online.

Giocare direttamente dal telefonino ha aperto uno scenario del tutto inedito e anche coloro che erano poco inclini a usare i dispositivi mobili per i pagamenti sono entrati volentieri a far parte di questo mondo affascinante. Ne è la prova Goldbet mobile casino, che è facilmente giocabile con qualsiasi marca e modello di smartphone di ultima generazione. Per incentivare i nuovi utenti, sulla piattaforma vengono proposti interessanti bonus di benvenuto, che rendono le puntate ancora più divertenti, proprio perché i neofiti possono provare a cimentarsi nelle varie discipline.

Per i casino online sono disponibili applicazioni specifiche, da scaricare dallo store a cui si riferisce la marca di telefonino. I siti di scommesse online sono navigabili con qualsiasi cellulare Samsung e con tutti gli altri dispositivi recenti che funzionano con i sistemi Apple o Android.

Il termine “gambling” nasce dalla definizione inglese di to gamble, che può essere tradotta come giocare d’azzardo. L’abbinamento tra gambling e smartphone si è dimostrato vincente e la sfida dell’evoluzione tecnologica è stata vinta.

Si può parlare senza esagerare di seconda rivoluzione multimediale perché siamo passati rapidamente dall’utilizzo del personal computer (con connessione a internet fissa) a un nuovissimo sistema di interpretare il gioco, sfruttando la portabilità, la rete WiFi e potendo scommettere anche durante la pausa pranzo, prendendo il telefonino e puntando su eventi sportivi, slot machine e concorsi televisivi.

Le quote delle scommesse possono essere confrontate consultando facilmente i siti specializzati e scegliendo quelle che si rivelano più convenienti. Ci sono piattaforme di gioco online che hanno sede in Italia e vengono controllate dalle relative agenzie. Anche i siti esteri sono comunque affidabili perché devono sottostare a regole molto precise che vengono imposte dai paesi di riferimento.

I dati in possesso dei più noti istituti di statistica dimostrano senza ombra di dubbio che le scommesse online sono in costante crescita. Il trend positivo non sembra arrestarsi e le società sviluppano costantemente nuovi sistemi di pagamento, garantendo il rispetto del trattamento dei dati personali, offrendo un’interfaccia grafica intuitiva e accattivante, elaborando promozioni speciali e bonus scommesse.

Il calcio è una delle discipline sportive maggiormente interessate da questo fenomeno. Oltre 20 milioni di persone seguono vivacemente la squadra del cuore nel campionato di Serie A. Più della metà di questi tifosi lo fa mediante una Pay Tv. Circa 17 milioni di persone che amano il calcio si informano solo ed esclusivamente attraverso la rete internet.

L’universo delle scommesse sul calcio, dunque, ha assistito a un boom dell’online e gli smartphone sono stati gli attori protagonisti di questi cambiamenti repentini.

Molti utenti si collegano ai siti di gioco online e ricevono quotidianamente le notifiche automatiche dove sono riportate le quote appena uscite per le partite della settimana, per le coppe nazionali e per i match internazionali. Si scommette sulla Champions League, sulla Uefa Europa League, sulla Conference League e su tutti gli altri trofei.

Cerca anche tu il sito di scommesse calcistiche più affidabile, confrontando le quote, puntando e iniziando a vincere!