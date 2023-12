Tarquinia, l’allievo dell’Accademia di Livorno Andrea Benedetti protagonista alla International Nautical Competition in Pakistan

Un ragazzo di Tarquinia protagonista, in rappresentanza della Marina Militare italiana, in Pakistan, alla International Nautical Competition.

Tra i protagonisti dell’edizione 2023 della competizione c’è infatti Andrea Benedetti, allievo dell’Accademia Navale di Livorno, selezionato per rappresentare la Marina nelle prove di nuoto. Nonostante la forte competizione, nelle prova Andrea ha dimostrato il suo talento conquistando due medaglie di bronzo con i terzi posti nei 100 metri stile libero e nel salvamento e un argento nella staffetta 4×100, contribuendo così al terzo posto complessivo della rappresentativa italiana.

La quattro giorni di gare della International Nautical Competition ha visto quest’anno una partecipazione record con squadre provenienti da diverse nazioni, tra cui Azerbaigian, Cina, Indonesia, Italia, Arabia Saudita, Oman, Turchia e la squadra ospitante del Pakistan.

La competizione non solo mette in mostra le antiche abilità professionali dei marinai, ma promuove anche la buona volontà tra i paesi partecipanti. Oltre a essere un evento sportivo di alto livello, la International Nautical Competition offre un’opportunità unica per sviluppare caratteristiche come spirito sportivo, resilienza, lavoro di squadra, onore, carattere e rispetto.

Per Andrea, che ha già giurato fedeltà nel dicembre 2021 e ha accumulato preziose esperienze anche a bordo dell’Amerigo Vespucci, nave scuola per gli allievi ufficiali dell’Accademia, questa competizione rappresenta una significativa vetrina internazionale, evidenziando il suo impegno e le sue capacità nell’ambito marittimo. Un risultato prestigioso, anche per l’orgoglio della famiglia.