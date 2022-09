Tutto sui bonus disponibili nei casinò online

Fino alla fine del secolo scorso, l’unica opzione per chi voleva fare una partita a poker, slot machine, black jack o roulette era quella di raggiungere fisicamente un casinò in formato tradizionale. Questo non richiedeva solo un discreto investimento economico per sostenere le spese di viaggio, ma anche la disponibilità di una quantità di tempo sufficiente.

Grazie alla diffusione di internet e degli Smartphone, però, oggi si può accedere a un casinò online praticamente in qualunque momento e da qualsiasi luogo si preferisca. Oltre a questo vantaggio, questa modalità permette anche di scegliere tra un gamma incredibile di giochi, realizzare transazioni completamente sicure e godere di un servizio al cliente estremamente efficiente.

In più, i migliori operatori di casinò in linea offrono anche numerosi benefici sia ai loro clienti nuovi che a quelli di vecchia data. A seguire, ci si propone proprio di illustrare quali siano questi bonus e i requisiti necessari per accedervi.

I bonus principali nei casinò online

Di deposito

Come il suo stesso nome suggerisce, questo tipo di bonus richiede di aver prima effettuato uno o più depositi sull’account personale creato sul sito al quale si decide di affidarsi per poter approfittare di una delle promozioni che qui vengono messe a disposizione. Una delle più popolari tra quelle appartenenti a questa categoria è il cosiddetto bonus di benvenuto, generalmente offerto in due modalità distinte a chi si registra per la prima volta.

La prima consiste nell’offrire agli utenti una somma di denaro che può essere usata per provare gratuitamente alcuni dei giochi che ritengono più attraenti. La seconda, invece, prevede che venga messo a loro disposizione un numero variabile di giri gratis alla slot machine.

Per godere appieno di quest’ultima opzione, si consiglia di prendersi un po’ di tempo per studiare le caratteristiche di alcune delle migliori piattaforme online per giocare alle slot in Italia. Solo informandosi adeguatamente, infatti, si riuscirà a trovare quello che regala più free spins in assoluto.

Senza deposito

Insieme al precedente, questo è il tipo di bonus più diffuso in assoluto. In questo caso, però, i giocatori non sono obbligati a realizzare alcun investimento previo per poter usufruire dei benefici pubblicizzati.

Anche il bonus senza deposito viene normalmente concesso sotto forma di giri gratis oppure di un po’ di denaro extra. La maggior parte dei siti tendono a prediligere la prima opzione rispetto alla seconda, così da renderlo particolarmente gradito dagli amanti delle slot.

Fedeltà

Questo bonus viene dispensato esclusivamente ai clienti che siano registrati su un determinato casinò da un periodo prolungato di tempo. Naturalmente, occorre sottolineare che questo requisito non viene soddisfatto se la propria presenza non sia ritenuta attiva e costante.

Vacanze

Ci sono siti che invece che cercare di attirare i loro clienti con incentivi di carattere monetario optano per riservare loro premi di varia natura. Questi includono per esempio voucher spendibili per visitare località note o avventurarsi invece per itinerari fuori dalle solite rotte.

Cashback

Inizialmente esteso nel mondo delle scommesse sportive, negli ultimi anni il cashback è stato prima applicato al poker e poi al resto dei giochi da casinò. Questo bonus prevede che venga restituita a posteriori una parte dei soldi spesi sul sito; anche se in genere si tratta di un valore che varia tra il 5% e il 20% del totale, in rari casi si può addirittura raggiungere il 50%.

High-Roller

Con questo termine si indicano coloro che prendono spesso parte a partite con puntate alte; un giocatore di questo tipo è Phil Ivey, che predilige cash games e tornei high-stakes. Per ripagare l’intraprendenza di utenti come questi, i casinò online mettono a loro disposizione privilegi unici come la possibilità di partecipare a competizioni esclusive, bonus monetari superiori e un aumento dei limiti massimi di prelievo.

Prerogative per accedere ai bonus

Requisiti di giocata

Con questa espressione si indica la quantità di denaro che occorre destinare a un determinato casinò per poter godere di benefici specifici. Questa somma è variabile e viene indicata nei termini e le condizioni con il valore per il quale il bonus di benvenuto previsto deve essere moltiplicato per potervi avere accesso.

Per esempio, sul regolamento potrebbe essere riportato il numero 10x. In questo caso, se il bonus di benvenuto equivalesse a 100 euro, non lo si potrebbe ritirare se prima non fossero stati puntati almeno 1000 euro.

Validità massima

Occorre prestare un’attenzione particolare a questo aspetto soprattutto quando si decide di giocare in un casinò online spinti dalla presenza di bonus che non prevedono alcun tipo di deposito previo. Ciò si deve al fatto che, diversamente da quanto si potrebbe pensare, è spesso possibile riscattarli solo entro certi limiti temporali.

Numero di depositi necessari

Questo elemento è strettamente correlato con i bonus di benvenuto pubblicizzati nei casinò online. A volte, infatti, può accadere che per poterli ricevere non sia sufficiente solo registrarsi, ma sia invece indispensabile aver prima realizzato un certo numero di depositi sul proprio conto.

Bonus al casinò online: tipologie e requisiti

Questo articolo si è proposto innanzitutto come una breve guida sui diversi tipi di benefici di cui può godere sia chi si registra sul sito di un casinò online per la prima volta, sia chi è già cliente da un certo tempo. Si è poi ritenuto opportuno approfondire l’argomento indicando i dettagli più importanti da consultare sui termini e le condizioni della pagina web prescelta per poter approfittare di suddetti vantaggi senza incorrere in problemi.

Dopo la lettura, non rimane altro che divertirsi dedicando un po’ del proprio tempo al gioco online che più si preferisce.