Un colosso coreano per la Lazio?

Si chiama Kim Min Jae, è considerato già oggi uno dei migliori difensori asiatici e, secondo alcuni, ha il potenziale per diventare un calciatore di livello “top”: è lui l’obiettivo numero uno della Lazio per rinforzare la difesa in vista del doppio impegno campionato-Champions che attende i capitolini a breve.

Chi è Kim Min Jae

Va fatta una premessa: la Lazio ha puntato forte su Kumbulla nelle scorse settimane ma, alla resa dei conti, Tare non è andato oltre un’offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Andre Anderson. Il Verona ha tergiversato e la strategia ha pagato: l’italo-albanese firmerà per la Roma, coi giallorossi pronti ad imbastire un affare da quasi 30 milioni.

Ecco allora che prende corpo l’ipotesi Kim Min Jae: classe ’96, sudcoreano, gioca col Beijing Guoan nel campionato cinese e sulle sue tracce ci sono diverse big d’Europa (su tutte il Tottenham di Mourinho ma si segnalano anche Lipsia, Porto, Everton e Psv Eindhoven). Per chi non l’ha visto mai giocare, valga il soprannome di “De Ligt d’Oriente” per meglio capire le sue caratteristiche tecniche ed atletiche. Kim Min Jae è dotato di un fisico poderoso (1.90 m per 90 kg), spicca nel gioco aereo, cerca l’anticipo ed ha un buon senso della posizione.

Caratteristiche che farebbero particolarmente comodo a Simone Inzaghi, senza contare che la trattativa non sembra presentare grossi ostacoli: il club cinese di fatto ha già accettato l’offerta di 15 milioni di euro (12+3 di bonus, lo acquistarono un anno fa per 6 milioni), sta a Lotito e Tare affondare per chiudere l’affare. Il sudcoreano ha mostrato tutte le sue qualità durante l’ultima Coppa d’Asia (fu inserito nell’undici ideale della manifestazione) e in Nazionale vanta 30 presenze

Le alternative

I dubbi sono legati alla durata del suo adattamento al calcio europeo. È per questo che Tare continua a monitorare profili più pronti da questo punto di vista, anche se probabilmente meno interessanti in prospettiva. È il caso, ad esempio, del belga Sebastiaan Bornauw, centrale del Colonia (che lo ha pagato 6 milioni di euro, un anno fa) e dell’Under 21 del suo paese, con odore di salto nella nazionale maggiore. In questo caso, il problema è la valutazione: i tedeschi hanno sparato alto (18 milioni) e sembrano voler trattenere Bornauw almeno un’altra stagione per veder lievitare ulteriormente il prezzo. Dal Belgio arriva anche Denayer, sorpresa del Lione semifinalista dell’ultima Champions League (25 anni), mentre Lucumi, 22enne colombiano, è ugualmente legato al paese di Mertens e Lukaku visto che milita nel Gent.

Si attende l’ufficialità per Fares

Intanto, poco a poco, gli obiettivi di mercato della Lazio sono centrati. Inzaghi aveva chiesto rinforzi in alcuni ruoli.

Così è arrivato l’ariete kosovaro Muriqi. I biancocelesti hanno investito 20 milioni di euro (18+2 di bonus) per il centravanti ex Fenerbahçe, al giocatore è stato proposto un quinquennale con ingaggio pari a 2.2 milioni di euro netti a stagione. Muriqi andrà così a prendere il posto di Caicedo, destinato alla cessione.

Nel giro di qualche ora dovrebbe arrivare anche l’ufficialità di Mohamed Fares che, peraltro, ha già svolto le visite mediche. Per il franco-algerino, che sarà sulla carta il titolare sulla fascia sinistra nel 3-5-1-1 di Inzaghi, la Lazio verserà 10 milioni di euro (anche in questo caso divisi in parte fissa, 8 milioni, e bonus, 2) nelle casse della Spal. Anche l’esterno firmerà un contratto di cinque anni con ingaggio da 1.5 milioni di euro annui.