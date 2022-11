Un nuovo gioco di carte, molto particolare…

Ed eccoci qui a parlare di un gioco nuovo di zecca! Cryptozoic entertainment ha annunciato di voler lanciare un gioco di carte che si basa sul sito di recensioni di film e serie TV noto al pubblico come ‘’Rotten Tomatoes’’.

Esistono vari giochi di carte che in larga misura sono ispirati a prodotti dell’intrattenimento come film, saghe di libri, videogiochi, ma questa sembra essere la prima volta che un gioco di carte si basi in tutto e per tutto su quello che è un sito che si occupa della distribuzione di prodotti d’intrattenimento audiovisivo, Rotten Tomatoes appunto. Si tratta quindi della vera grande novità quella di ispirarsi ad un sito di recensioni!

E dunque, Rotten Tomatoes: The card game sarà un gioco che si basa sul classificare, da parte dei giocatori, i film in base quel che si pensa sia effettivamente il punteggio ”pomodoro” degli stessi giochi carte .

Più ci si avvicina alla classifica del sito Tomatometro, più punti si acquisiscono. Non è altro che un party game nel quale possono venire coinvolti 20 giocatori. Il gioco costerà 24,99 dollari e sarà rilasciato nel quarto trimestre del 2022. sarebbe la prima volta che Rotten Tomatoes viene pensato in funzione di gioco da tavolo, prima d’ora era noto unicamente per le recensioni dei film e delle serie TV.

Sta di fatto che i giochi pensati in questo modo hanno visto un salto in avanti incredibile in quanto a popolarità, specialmente negli ultimi tempi. Svariate sono le case che si stanno precipitando in questo mercato fresco e florido. Per esempio, Asmodee ha annunciato che lancerà un gioco basato sulla famosissima serie tv Stranger Things , ed anche su Squid Game, per gli amanti del genere, Funko games invece ha di recente rilasciato giochi di società che si basano su Parks and Recreation Ted Lasso.

In ogni caso, il fatto di pensare ad un gioco come questo pare un po’ insolita come strategia di mercato, dal momento che Cryptozoic si contraddistingue soprattutto per i suoi giochi di carte e di deck building, con titoli molto particolari come, ad esempio, il DC deck building game ed altri giochi con licenza basati sul Signore degli Anelli . Lanciarsi su un progetto di gioco che rievochi anche di poco lo scenario di un kolossal come il Signore degli Anelli è praticamente una garanzia.

Ad ogni modo il gioco di carte di Rotten Tomatoes è presto in uscita, ed avremo quindi modo di confrontarci sul tipo di presa che avrà. Una cosa è vera, in un tempo in cui la piattezza regna sovrana, non è certamente un male che vengano sfornate idee nuove, che cerchino di rompere gli schemi a cui si è abituati.