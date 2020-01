Un “Summer Wonderland” estivo a Hyde Park? La proposta online diventa subito virale

C’è un evento a Londra che catalizza attenzioni e entusiasma cittadini e visitatori, in vista delle festività di Natale: Winter Wonderland, aperto a Hyde Park, nel centro di Londra, tra novembre e gennaio, è in pochi anni diventato l’evento festivo londinese per eccellenza, un parco giochi con attrazione per famiglie e adulti pieno di montagne russe, giostre, stand della birra, street food, spettacoli e altro ancora.

E se la capitale avesse un evento di tre mesi adatto anche ai mesi più caldi? Ebbene, una londinese ha avuto un’idea straordinaria che è diventata virale sui social media: Paige Swandale ha suggerito su Twitter che Londra possa ospitare un paese delle meraviglie a tema estivo pieno di cocktail bar, giostre e barbecue.

La cosa positiva di Winter Wonderland è che l’ingresso all’evento è gratuito, quindi a differenza dei festival estivi che operano per alcuni giorni a Londra non ci sarebbero spese fino a quando non si desidera effettuare un acquisto.

Il tweet di Paige, che ha ottenuto più di 42.000 like, recita così: “Ok ascoltatemi … ma come lo vedete un Winter Wonderland per l’estate??? Come piccole baracche da cocktail e barbecue, giardini, pub improvvisati e giostre, dove puoi semplicemente passeggiare mangiando gelati o ubriacandoci a Hyde Park al sole. Io parteciperei”

Gli utenti di Twitter si sono affrettati a commentare l’idea di Paige, accettando e persino aggiungendo suggerimenti. Qualcuno ha commentato con entusiasmo: “Anche con una finta spiaggia!!! Sabbia e lettini.”. Un altro ha aggiunto: “Lo dico da anni!!!! Area Pimms! Sezione cocktail sulla spiaggia stile Malibu! Un’area tematica messicana di Mojito per finire su una sedia a sdraio a Hyde Park!”. “Pattinaggio a rotelle anziché pattinaggio su ghiaccio”, ha suggerito una terza persona. E c’è chi ha proposto una petizione per trasformare l’idea in realtà.