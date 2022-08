A BolsenArte Music Festival la musica fusion di Organ Trio￼

Riceviamo e pubblichiamo

La musica fusion di Organ Trio a BolsenArte Music Festival. A piazza San Rocco, giovedì 11 agosto, alle 21,30, il trio composto da Andro Mambella all’organo Hammond, Ludovico Piccinini alla chitarra elettrica, e Pier Paolo Ferroni alla batteria, e ispirato dalla musica del grande compositore John McLaughlin, proporrà un concerto originale e accattivante che abbraccia i gusti di almeno tre generazioni, dove i virtuosismi tecnici e la singolarità del sound fanno solo da preziosa cornice a un evento unico, contraddistinto per sperimentazioni influenzate dalle musiche di origine orientale e dallo stile fusion. La manifestazione, diretta dal maestro Francesco Traversi, è ideata e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena e gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e dell’Associazione 100 Città in Musica. Per informazioni sugli spettacoli, a ingresso libero, è possibile chiamare lo 0761 799923/795412 o scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.