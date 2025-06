A Tarquinia Lido torna la Pineta in Rock: il programma dei concerti estivi

La Pineta in Rock

Anche per l’estate 2025 si rinnova a Tarquinia Lido l’appuntamento con la rassegna musicale Pineta in Rock, che animerà la veranda della Pineta ogni giovedì sera da luglio fino a fine agosto. A curare la direzione artistica è ancora una volta Marco Marzi, con un programma che alterna nuove proposte e formazioni consolidate, all’insegna della varietà dei generi rock. L’evento, a ingresso gratuito, è ormai diventato uno dei punti fissi dell’estate musicale del litorale tarquiniese, attirando un pubblico affezionato e trasversale.

Il programma dell’edizione 2025

Il calendario della rassegna è articolato e ricco, come sempre pensato per accontentare ogni sfumatura del gusto rock. Si parte giovedì 10 luglio con il ritorno dei Prog Rock Café e il loro omaggio al progressive italiano e internazionale (da Jethro Tull a Genesis, passando per PFM e Marillion). Il 17 luglio è la volta dei The Dark Side, cover band dei Pink Floyd, una delle presenze storiche della Pineta.

Il 24 luglio spazio a una new entry: gli Shining Azim, con un repertorio di cover rock. Chiude luglio, il 31, il ritorno dei The Spiders, tra le sonorità di Bowie, Neil Young, Led Zeppelin e Who.

Agosto si apre il 7 con i The Glam, in scaletta cover di Deep Purple, Queen, Van Halen, Toto. Dopo la pausa di Ferragosto, si riparte il 21 agosto con i Dry Avenue e le atmosfere dei Dire Straits. Chiusura prevista per il 28 agosto con gli Odissea, tra i grandi classici revival italiani: Nomadi, Dik Dik, Camaleonti e non solo.

Musica, pizza e mare: il giovedì della Pineta

La formula della Pineta in Rock resta invariata: concerti gratuiti a partire dalle ore 22 e 30. Per chi vuole vivere appieno la serata, c’è la possibilità di cenare con la storica pizza al taglio della Pineta, prenotando il proprio tavolo al 0766 864 016 o al 348 852 9700. E come sempre, resta la domanda di ogni estate: Marco Marzi tornerà sul palco, chitarra alla mano?

Tutte le date

LUGLIO

10 luglio: Prog Rock Café (Progressive: Jetro Tull, Banco del Mutuo Soccorso, Deep Purple, PFM, Genesis, King Crimson, Marillion, Yes…)

17 luglio: The Dark Side (Cover band Pink Floyd)

24 luglio: Shining Azim (Cover rock) – NEW ENTRY

31 luglio: The Spiders (Cover David Bowie, Neil Young, Who, Led Zeppelin)

AGOSTO

7 agosto: The Glam (Cover Deep Purple, Van Halen, Led Zeppelin, Queen, Toto)

21 agosto: Dry Avenue (Cover band Dire Straits)

28 agosto: Odissea (Serata revival Nomadi, Camaleonti, Dik Dik…)