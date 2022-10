A Caprarola da sabato 15 ottobre al via Cioccofest 2022￼

Riceviamo e pubblichiamo

Tutto pronto per la Festa del Cioccolato a Caprarola che, dopo lo stop forzato per via dell’emergenza epidemiologica, torna a svolgersi in fusione con la Festa della Castagna.

Apertura dei cancelli delle Scuderie di Palazzo Farnese sabato 15 ottobre, alle 10:00. La grande festa si svolgerà all’interno del parco secolare di circa 2 ettari e comprende anche le grandi sale delle Scuderie, all’interno delle quali gli espositori offriranno agli appassionati del cioccolato un’esperienza indimenticabile. Insomma, due weekend, 15/16 e 22/23 ottobre, all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento.

Cioccofest 2022 è organizzata dal Comune di Caprarola, con il sostegno di Assofrutti Organizzazione Produttori Frutta in Guscio, e da Associazione Proloco Caprarola che si occuperà di preparare i prelibati pranzi per i visitatori in una delle tre aree food.

Quattro giorni durante i quali lo splendido borgo della Tuscia si prepara ad accogliere tutti gli appassionati di cioccolato e di dolcezza con quattro aree parcheggio dedicate, di cui una apposita per i camper, e due navette gratuite che accompagneranno i visitatori all’ingresso della festa e un’area pedonale grande quanto l’intero borgo.

Un’edizione 2022 curatissima per soddisfare tutti i gusti dei visitatori: dai giochi tradizionali e passatempi all’aria aperta con i fantastici Scout Caprarola ai concerti di Ramiccia (16 ottobre alle 16:00, ingresso gratuito) e Orchestralunata (23 ottobre alle 16:00, ingresso gratuito); dalle mille evoluzioni degli artisti circensi agli spettacoli di falconeria; dall’ intrattenimento musicale di Senza Tempo e Rifflessi agli show cooking “a tutto cioccolato” dei giovani chef dell’Ist.Alberghiero “A.Farnese” di Caprarola.

Cioccofest è anche Festa della Castagna e, quindi, una prima prova impegnativa per la Classe ’83, il comitato che si occuperà dell’organizzazione della 67° Sagra della Nocciola di Caprarola nel 2023. Questa prima tappa li vedrà coinvolti nel gestire una delle tre aree food all’interno del Cioccofest 2022, con le immancabili caldarroste, accompagnate da vin brulé, frutta in guscio, prodotti a base di nocciole di diversi produttori locali, e pizza in collaborazione con l’Associazione Fiera Agricola e Artigianale “Patrizio Bruziches” di Caprarola.

Appuntamento dunque a Caprarola, 15/16 e 22/23 ottobre, dalle 10:00 alle 19:30, con ingresso gratuito, per la festa dei sapori e del gusto, Cioccofest e Festa della Castagna.

Per informazioni:

Whatsapp 348.9001525, oppure visita il sito www.cioccofest.com e la pagina Facebook @cioccofestcaprarola.