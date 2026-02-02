A Civitavecchia la presentazione del libro “Scienziate visionarie”

La sezione di FIDAPA – BPW Italy di Civitavecchia, presieduta da Paola Rita Stella, curerà la presentazione del libro “Scienziate visionarie. 10 storie di impegno per l’ambiente e la salute”, scritto da Cristina Mangia e Sabrina Presto, ricercatrici del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Consorzio del Polo Universitario di Civitavecchia, presieduto da Gabriella Sarracco, e sarà dedicato alla presentazione di dieci figure femminili impegnate nella ricerca scientifica sui temi dell’ambiente e della salute, ambiti sempre più centrali nel dibattito pubblico e nelle politiche di sviluppo sostenibile.

Un dialogo tra scienza, ambiente e formazione

Nel corso dell’incontro, il libro offrirà lo spunto per una riflessione più ampia sull’impatto che la ricerca scientifica può avere sulla società e sull’ambiente, attraverso storie di scienziate capaci di coniugare rigore, visione e responsabilità sociale. A dialogare con Sabrina Presto sarà la professoressa Maria Zeno, in un confronto aperto sui temi affrontati nel volume.

Particolare rilievo assume la partecipazione delle scuole superiori, con la presenza di due classi: una dell’IIS Stendhal-Calamatta, indirizzo Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie – opzione Biotecnologico, orientato all’approfondimento delle discipline STEM, e una del Liceo Scientifico di Civitavecchia, opzione Matematico – STEM.

Un evento per avvicinare i giovani alle discipline STEM

L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e divulgazione volto a promuovere la cultura scientifica e il ruolo delle donne nella ricerca, favorendo il dialogo tra mondo accademico, scuola e territorio. La presenza degli studenti rappresenta un elemento centrale dell’evento, pensato anche come momento di orientamento e di confronto diretto con esperienze professionali di alto livello.

L’appuntamento si terrà il 5 febbraio 2026, alle 9:30, presso il Teatro della Fondazione Cariciv, in piazza Verdi.