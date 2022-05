A Latera il 2 giugno il sesto appuntamento di Museion￼

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 2 giugno si terrà in Piazza San Clemente a Latera il nuovo appuntamento in cartellone per l’edizione 2022 di Museion per il Museo della Terra.

Appuntamento alle ore 18.00 nella deliziosa piazza del centro storico cittadino, per lo spettacolo ‘Tre pezzi 100 lire’, nel libero adattamento ad opera del regista Mario Fraschetti del racconto di Luciana Bellini dedicato all’avvento della plastica in Maremma.

Il Museo della Terra di Latera, ospite di questa tappa della manifestazione, ha scelto tra le produzioni della compagnia Teatro Studio la drammatizzazione del testo della Bellini, nel quale con arguzia e genuinità si ripercorre un periodo cruciale della nostra storia, i primi anni Cinquanta del Novecento, segnati dall’avvento della plastica, degli elettrodomestici e del nuovo benessere, che hanno impresso una svolta epocale nella nostra società.

Nella performance della compagnia grossetana la recitazione in vernacolo e il canto si mescolano, dando vita ad un pièce esilarante e al tempo stesso poetica. Una riflessione su ciò che è stato e ciò che è, sul nostro rapporto con la modernità, la tecnica, il consumare e quanto tutto ciò ci sia costato e ci costi, a volte senza piena consapevolezza.

La leggerezza con la quale l’autrice del racconto affronta le tematiche sociali e culturali della nostra storia più recente, è totalmente rispettata dall’adattamento teatrale di Mario Fraschetti, che riconsegna al pubblico un passato ancora in grado di dialogare col presente, suggerendo al contempo modalità più caute di relazione con ciò che continua ad essere la modernità.

In scena gli attori Enrica Pistolesi, Luca Pierini, Daniela Marretti, Cosimo Postiglione e Mirio Tozzini.

Appuntamento Piazza San Clemente – Latera (Vt)

Per prenotazioni e informazioni:

L’Ape Regina Soc. Coop. ARL Telefono (anche WhatsApp): 388 8568841 Mail: eventi@laperegina.it

La partecipazione alle iniziative è gratuita, con prenotazione obbligatoria, e sarà regolamentata in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19:

obbligo di utilizzo di mascherine FFP2

possesso delle certificazioni da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato)

Museion è parte del progetto “SIMULABO 6.0” ideato dal Sistema museale del lago di Bolsena e realizzato con il sostegno della Regione Lazio, per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2021, L.R. 24/2019.