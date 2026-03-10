A Monte Romano torna la “Giostra del Saracino”: sfida tra le quattro contrade

Torna domenica a Monte Romano uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la “Giostra del Saracino”, rievocazione storica organizzata dalla Nuova Ippica Monteromanese APS con il patrocinio della FITETREC Ante Lazio. Il teatro della sfida sarà il campo sportivo comunale, dove si confronteranno le quattro contrade del paese: Granarone, Mascherone, Poggetto e Sassone, con quest’ultima chiamata a difendere il palio conquistato nell’edizione precedente.

Corteo storico e gara cavalleresca

La manifestazione prenderà il via alle ore 14 con il ritrovo delle contrade in Piazza Dante, da cui partirà il corteo storico con figuranti in costume d’epoca che accompagnerà i partecipanti fino al campo sportivo comunale. Qui si svolgerà la tradizionale gara cavalleresca: i cavalieri dovranno infilare la lancia nei fori presenti su un disco, chiamato “stella”, sospeso a una corda lungo il percorso. Il regolamento prevede l’assegnazione di tre punti per il centro e un punto per i lati del bersaglio. Ogni contrada schiererà quattro cavalieri, ciascuno con un passaggio, in una prova dove precisione e rapidità saranno decisive per la vittoria finale.

Il palio alla contrada vincitrice

Al termine della competizione i membri dell’associazione ippica assegneranno il palio alla contrada vincitrice e premieranno il miglior realizzatore della giornata. Dalla Nuova Ippica Monteromanese arriva anche un ringraziamento a tutte le realtà che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, tra cui il Comune, la Parrocchia, la Pro Loco, il Comitato 1976 e la Polisportiva Monte Romano. «Un evento ludico e dimostrativo molto sentito in paese – spiegano gli organizzatori – che vuole mantenere viva una tradizione tramandata di generazione in generazione».