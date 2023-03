A Pitigliano l’isola che c’è: passeggiate ed esperienze per bambini

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Sai chi erano i Rasenna? Il 26 marzo il Centro Culturale Fortezza Orsini e il Comune di Pitigliano propongono un nuovo appuntamento per il ciclo di passeggiate ed esperienze “L’isola che c’è”, un format alla scoperta del territorio, pensato per i bambini.

L’evento del 26 marzo, in particolare, sarà riservato ai bambini dai 5 ai 10 anni. Si tratta di una visita condotta da una guida ambientale escursionistica alla necropoli di Poggio Grezzano e Sopraripa, con ritrovo alle 14 e 30 presso l’area parcheggio della necropoli etrusca di Sovana. Il percorso avrà una durata di circa tre ore. Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione telefonando al 347 2888539anche whatsapp (per informazioni stesso numero), dalle 17 alle 19. Il costo è di 5 euro a bambino.

L’Isola che c’è è promossa dal Centro culturale Fortezza Orsini APS con il sostegno economico del Comune: “Garantiamo così una significativa riduzione dei costi di partecipazione a carico delle famiglie. – sottolinea Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura – L’iniziativa sta riscuotendo un bel successo in termini di partecipazione ed è molto apprezzata poiché consente ai più piccoli di fare esperienze all’aria aperta e di scoprire la bellezza del territorio in cui vivono.”

I prossimi appuntamenti:

“La forza dell’acqua” il 2 aprile presso la Via Cava Madonna delle Grazie – cascata del Londini – Pitigliano, visita guidata con la guida ambientale escursionistica. Iniziativa destinata ai bambini dagli 8 ai 12 anni. Ritrovo alle ore 14.30 presso area parcheggio Madonna delle Grazie. Durata: 3 ore circa.

“Delle Dame e dei Cavalieri” 16 aprile presso Vitozza – San Quirico di Sorano, visita condotta dalla guida ambientale escursionistica, destinata ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Ritrovo alle ore 14 e 30 presso il Bar sport in piazza Trieste a San Quirico di Sorano. Durata: 3 ore circa.

“A caccia di storie” 7 maggio presso il borgo di Pitigliano. Iniziativa con la guida turistica, destinata ai bambini dagli 8 ai 12 anni. Ritrovo alle ore 15, presso piazza Garibaldi a Pitigliano. Durata: 3 ore circa.

Prenotazione obbligatoria al 347 2888539 anche whatsapp (per informazioni stesso numero) – dalle 17.00 alle 19.00.

Regole generali: abbigliamento adeguato all’attività outdoor, scarpe da trekking o da ginnastica con suola tassellata. Costo 5 euro a bambino per ciascun appuntamento. Numero massimo partecipanti 15 bambini per appuntamento.