A Santa Fiora torna “Invito all’Opera”: al via la trilogia di Puccini con La Bohème

Con la proiezione de La Bohème, in programma domenica 8 febbraio, prende il via al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora la seconda edizione di “Invito all’Opera”, rassegna dedicata a tre capolavori di Giacomo Puccini. Il progetto proseguirà domenica 1° marzo con Tosca e domenica 22 marzo con Madama Butterfly, completando una trilogia pensata per avvicinare il pubblico al grande repertorio lirico.

Guida all’ascolto, apericena e proiezione dell’opera

“Invito all’Opera”, promosso dalla Filarmonica Gioberto Pozzi, propone un format articolato in tre momenti. Alle 16.30 è previsto l’incontro con il maestro Daniele Fabbrini per la guida all’ascolto, dedicata alla storia delle opere e alle arie che le hanno rese celebri a livello internazionale. Alle 18 seguirà l’apericena, mentre alle 19 inizierà la proiezione dell’opera, in versione registrata in uno dei principali teatri lirici.

Biglietti, costi e modalità di acquisto

I biglietti sono disponibili presso il Centro Giovani di Santa Fiora il sabato, dalle 16 alle 19, e online su TicketSMS. Il costo del singolo ingresso è di 25 euro, mentre il carnet per i tre appuntamenti è proposto a 60 euro. È previsto uno sconto del 50% per la fascia di età 13–25 anni, ingresso gratuito fino ai 12 anni.