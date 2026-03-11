A Tarquinia incontro pubblico sulla Legge Nordio con il costituzionalista Roberto Zaccaria

Riceviamo dal Comitato civico Tarquinia per il No e pubblichiamo

Sabato 14 marzo alle ore 17.00 presso la Sala Lawrence il Comitato civico Tarquinia per il No promuove un incontro pubblico con il costituzionalista Roberto Zaccaria per approfondire i contenuti della Legge Nordio e le sue conseguenze sulla vita dei cittadini.

Roberto Zaccaria ha insegnato diritto costituzionale e diritto dell’informazione all’Università di Firenze e alla Luiss di Roma, è presidente del Consiglio italiano per i rifugiati e coordina il Consiglio scientifico del Comitato società civile per il No formato da oltre cento tra professori di diritto costituzionale delle maggiori università del paese, tra i quali i presidenti emeriti della Corte Costituzionale, De Siervo, Silvestri, Zagrebelsky e il vicepresidente Cheli.

In queste settimane di campagna referendaria il Comitato ha registrato molta confusione e disinformazione sul merito della Legge Nordio. L’incontro con Zaccaria rappresenta quindi un’occasione importante per capire la portata delle modifiche a ben sette articoli della Carta costituzionale e favorire una partecipazione consapevole al voto del 22 e 23 marzo. In gioco ci sono principi irrinunciabili di ogni vera democrazia e la tutela dei diritti fondamentali delle persone. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.