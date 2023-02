A Tarquinia l’11 e il 25 febbraio la terza edizione del Darwin Day

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Torna il Darwin Day, e quest’anno fa’ il bis! La terza edizione dell’evento divulgativo organizzato dal Gruppo Naturalistico della Maremma Laziale riparte dopo lo stop del periodo pandemico, e nella versione 2023 si articola in 2 appuntamenti.

Si parte Sabato 11 Febbraio, alle ore 18:00: il naturalista Vincenzo Ferri presenta il suo nuovo libro “Guida ai serpenti del mondo” assieme a Cristiana Soccini; si prosegue Sabato 25 Febbraio, sempre alle ore 18:00, parlando dell’evoluzione tra passato, presente e futuro con il naturalista Paolo Crescia, il geologo Massimo di Carlo e la psicologa Rachele Giubilei.

Entrambi gli incontri si svolgono presso la sala convegni di Palazzo Vipereschi, in via Garibaldi 17. L’evento è patrocinato dall’Università Agraria di Tarquinia, il cui Presidente, Alberto Tosoni, spende lodevoli parole per il naturalista Paolo Crescia: “La passione e la competenza di Paolo e dei suoi collaboratori sono fantastiche, ma ancora di più è encomiabile il loro impegno per la divulgazione. Siamo onorati di poter essere al loro fianco anche in questa edizione, ed invitiamo la cittadinanza a partecipare a questi due incontri interessantissimi”.