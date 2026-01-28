A Tarquinia la presentazione dell’antologia “Omicidio, lei scrisse”

Sabato 7 febbraio 2026, alle 17.00, Tarquinia ospiterà la presentazione dell’antologia “Omicidio, lei scrisse”, pubblicata da Giulio Perrone Editore. L’appuntamento è in programma nella sala convegni di Palazzo Vipereschi, in via Giuseppe Garibaldi, 17. L’iniziativa si svolge con ingresso libero ed è promossa dall’Università Agraria di Tarquinia.

Il volume e le autrici coinvolte

“Omicidio, lei scrisse” è un’antologia curata da Federica Marchetti che raccoglie i contributi di diciotto autrici del giallo italiano, con la partecipazione straordinaria di Carolina Invernizio. Il volume propone una panoramica sulla scrittura crime al femminile, attraverso racconti che si inseriscono nella tradizione del giallo e del noir, declinata in chiave contemporanea.

Gli interventi durante la presentazione

La presentazione sarà a cura di Maria Bellucci, che dialogherà con la curatrice Federica Marchetti. È inoltre prevista la partecipazione di Monica Saraca, una delle autrici presenti nell’antologia. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire i temi del volume, il lavoro editoriale e il contributo delle autrici coinvolte, con uno spazio dedicato al confronto con il pubblico.