A Tarquinia potrebbe aprire un insolito ristorante… dove si mangiano insetti! Già mossi i primi passi alla ricerca di un locale in centro

Foto di Jimmy Chan da Pexels

(a.f.) Fare aperitivo accompagnato da sushi decorato con una locusta tostata, oppure assaggiare uno sformato alle camole, una vellutata guarnita con battuto di grilli o una crème brulée con i coleotteri lavorati a fare da contrasto al dolce. O magari concedersi un pasto rapido e leggero con un’insalata di cavallette. Tra qualche mese, a Tarquinia si potrà fare tutto questo e altro.

Riprendendo una sperimentazione che ha già vissuto un passaggio simile e molto chiacchierato a Corciano, nel cuore del centro Italia, in provincia di Perugia, una catena nell’ambito della ristorazione con sede in Olanda ha già mosso i primi passi per portare nel centro storico della città tirrenica un locale gourmet – non più di quindici coperti – dove sia possibile degustare insetti e, naturalmente, alimenti realizzati con farine e prodotti da essi derivati.

Proprio a pochi giorni dopo la delibera dell’Università Agraria di Tarquinia che bandiva il consumo di insetti a scopo alimentare e la conseguente promozione, arriva la novità che metterebbe la città al centro del dibattito pubblico – attualmente molto acceso sul tema – rendendola, a sua volta, meta di curiosi. Sono poche, in Italia, infatti, le realtà che permettono di consumare insetti, cosa resa possibile a inizio 2018 dal regolamento Ue sui «novel food»: ci sono stati tentativi a Roma, con un Sushi Bar dedicato, a Milano c’è un’associazione che offre cene a tema, ma la vicenda è ancora meno estesa di quanto non avvenga in altre città europee. A partire da Parigi ma soprattutto Londra, dove è fortemente presente la possibilità di assaggiare culture culinarie come quelle di India, Thailandia e Corea e, in generale del Sud-Est Asiatico. Un locale della capitale britannica ha addirittura legato la propria cucina a un allevamento di insetti aperto a Oxford e guidato da una ricercatrice.

Gli insetti più mangiati al mondo sono soprattutto i coleotteri, seguiti da bruchi, api, vespe e formiche, quindi cavallette, locuste e grilli. Anche ragni e scorpioni, che non sono insetti, fanno parte della dieta di molte popolazioni. Pare siano ottimi abbinati al pesce, in particolare all’inizio del mese di aprile.

Naturalmente l’indirizzo esatto del ristorante è ancora top secret, per evitare contestazioni da parte di chi critica e non vede di buon occhio questo filone culinario. Ma pare che l’azienda sia già studiando la possibilità di utilizzare l’enorme territorio tarquiniese e la presenza di tante specie di insetti qui presenti nella propria cucina: a tal proposito, sarebbe in corso uno studio sui valori proteici e organolettici delle varietà di insetti tarquiniesi e non si esclude la possibilità di partecipare a bandi per l’accesso, a vario titolo, a fondi dedicati alla valorizzazione della tipicità locale.